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Clubhouse全球下載量 4月逾92萬次減66%

行政人員版 2021/05/06

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今年初爆紅的語音社交平台Clubhouse，早前預計將在今年夏天推出Android版，不過近日就爆出Clubhouse熱潮正逐漸減退。根據市場調查機構Sensor Tower數據，Clubhouse今

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欄名 : 科技新知

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