Clubhouse全球下載量 4月逾92萬次減66% 行政人員版 2021/05/06 分享： 今年初爆紅的語音社交平台Clubhouse，早前預計將在今年夏天推出Android版，不過近日就爆出Clubhouse熱潮正逐漸減退。根據市場調查機構Sensor Tower數據，Clubhouse今 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 鈕扣電池存安全顧慮 澳Officeworks停售AirTag 今日 鈕扣電池存安全顧慮 澳Officeworks停售AirTag 新Apple Watch 或能監測血糖血壓 2021/05/05 新Apple Watch 或能監測血糖血壓 Galaxy Z Flip 3 料有4色上下對摺 2021/05/05 Galaxy Z Flip 3 料有4色上下對摺 華為MatePad Pro 2 料首預載鴻蒙OS裝置 2021/05/04 華為MatePad Pro 2 料首預載鴻蒙OS裝置 傳Google Pixel 6 內置超寬頻助尋物件 2021/05/04 傳Google Pixel 6 內置超寬頻助尋物件 商業 創新科技及應用 科技行業 科技硬件 科技軟件 Android 社交平台