忽檢疫21日惶恐混亂 速研家居隔離替代

變種新冠病毒恐扎根，昨天3宗本地確診悉數屬變異株，人人既擔心又惶恐，隨時須坐21天「疫監」，殺個措手不及，日常活動驟然大亂。港府必須急市民所急，以風險為本安排檢疫，容許確診者的低風險鄰居，悉數留家隔離，倘若非送隔離營不可，應詳加解說背後足夠的科學理據，且提供更充足支援；已打針人士可縮短檢疫的建議，應當快馬加鞭推行。

昔危險始撤離 今無差別檢疫

變種株入侵社區以來，大家都擔心其高度傳染性，港府一發現相關確診，即全幢住客和密切接觸者送到竹篙灣隔離21天。荃威花園R座住客前晚冒着黃色暴雨警告強制檢測後，現場人員卻沒法告知須否撤離，結果首批居民入營後十多小時，竟尚有人滯留。

有來自東涌映灣園的檢疫人士亦指斥，當局安排混亂，在車上等了逾兩小時才入竹篙灣營地，曾欲索取食物和垃圾袋，但根本整天無法聯絡上工作人員。

過去，只有當大廈出現擾流效應、渠管滲漏，專家如袁國勇評估過有危險，才會局部撤離個別座數或樓層居民。變種毒株傳染力高、潛伏期長，但是否就有足夠科學理據，直接排除家居隔離這個對生活衝擊較小選項？單是找人照顧家中寵物，已令不少寵主頭痛不已。

事實上，同有變種毒株且遏疫見效的英國和美國，密切接觸者均只須居家自我隔離10天和14天，英國本周甚至準備展開研究，能否讓他們每天做快速檢測，完全取代隔離。

須知道，本港以往亦與國際接軌，只有密切接觸者才須隔離14天，但現在連同幢住客全部無差別隔離21天，已涉數千人，人數勢與日俱增。現時全港檢疫中心已僅剩一半容量，今後會愈來愈難安排同一家庭同住一室，妨礙照顧老人丶小孩及行動不便人士。

呼吸系統專科醫生梁子超指出，若疫情惡化，檢疫中心恐怕不敷應用，倡議分級檢疫，只有與活性傳播相關者才入營，其餘在家每3至5天檢測一次。

專家倡按風險 僅高危者檢疫

本港目前在隔離期確診變種毒株者，全為原案例的同住人士。感染及傳染病專科醫生林緯遜認為，現時撤離檢疫準則含糊，引起混亂，當局應當清晰交代。

正如本欄昨天所述，美國和愛爾蘭均主張讓已完全接種疫苗的密切接觸者，完全豁免隔離，相信當人們看到身邊人能藉打針保持正常生活，可提高針劑認受性。

食物及衞生局局長陳肇始前日透露，若市民完成接種，專家已確定檢疫日數可以縮短，正着力處理有關安排。即使港府未安心讓變種個案已打針的密切接觸者，即時放寬檢疫限制，亦應當讓為數更多的相關低風險鄰居，盡速縮短、以至豁免隔離。

公務員事務局局長聶德權昨在社交平台發文表示，已有100萬人接種疫苗，感謝市民支持，呼籲大家盡快行動，不要再等。本港兩款疫苗可防變種病毒，若打針後能確定有適當安全情況下，同時能減免丶或大大縮短21天隔離的日數，相信當必令接種的誘因更大。

責任編輯：陳楚源