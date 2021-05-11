HKT Smart Biz Line On-the-go 服務客戶無間斷

COVID-19大大改變了上班族的工作模式，相信大家已意識到「在家工作」、「遙距工作」大有可能成為未來工作新常態。不過大家應該有同感，不在辦公室工作始終未夠方便，例如未必可以緊貼所有來電、工作效率下跌等。

從事保險業的Matthew指出，作為保險代理的他經常在外見客，難以接聽公司電話之餘，容易忽略留言，「做生意最緊要是把握每個機會，但自疫情爆發後，在辦公室工作的時間愈來愈少，不能及時處理客戶的來電，這也會影響客戶對我們的印象。而且銀行、保險等金融行業須嚴格跟從政府合規要求，雖然我們可利用不同的通訊軟件與客戶溝通，但可能會涉及不同的私隱及保安問題。」

不過最近Matthew留意到，HKT推出的Smart Biz Line On-the-go方案（On-the-go），可以解決他在工作上面對的問題。

回應遙距工作需要 度身訂造通訊計劃

On-the-go是一個獨特的通訊方案，將固網流動通訊整合，透過雲端技術，以單一辦公室電話號碼貫穿固網流動網絡，提升效率同時合規！想提升遙距工作的通訊體驗和妥善處理與客戶的溝通，用On-the-go就幫到手！

▲ 用家可以選擇不同的設定。

一、隨身Office Line

或者你會問，與客戶保持聯繫其並不難，為何要選用On-the-go？因為它最大的特點，是能將辦公室通訊管理移至用家的個人手機，用家可隨時接聽辦公室的來電，與客戶保持緊密聯繫；而且無論身處任何地方，利用自己的手機接聽/撥打電話，對方的來電顯示均會顯示辦公室電話號碼，保障私隱之餘，可提升客戶服務質素，保持自己及公司的專業形象！加上現時電話騙案十分普遍，On-the-go方便確認身份，客戶便可排除不明來歷的來電，安心接聽了。

二、隨看留言信箱

除了電話，客戶的留言當然也不能錯過。只要用On-the-go即使錯過了客戶的來電，也可立即透過留言信箱功能聽取留言，方便經常要在外工作的人士。除此以外，用家更可根據優先次序選取想聽的訊息，提升工作效率。

三、隨時接收Fax

雖然電話、電郵是最普遍的工作溝通方式，但有時亦需用到傳真，部分行業亦仍會以傳真方式溝通。On-the-go讓用戶能於手機隨時查閱及接收辦公室的傳真，快捷處理客戶需要。同樣，用家可根據優先次序決定先看哪一個傳真，更可將傳真轉發至電郵地址，方便保留副本存檔，亦可轉發至相關同事。

▲ 隨時看留言信箱選取想聽訊息、接收Fax，更可根據優先次序排列訊息。

隨身辦公 滿足行業合規要求

當然，坊間的電訊商也提供了如電話轉駁（即飛綫）等功能方便大家溝通；但On-the-go的功能更全面，助用家輕鬆解決在家或遙距工作會遇到的問題，即使在工作新常態之下，金融從業員的專業形象、服務質素和工作效率等仍能保持不跌反升。以富衛為例，為了配合前綫員工的工作性質採用了On-the-go方案，不但提升了客戶服務質素，更令富衛的營業額大幅度增長！

▲ HKT Smart Biz Line On-the-go能保持金融從業員專業形象，提升客戶服務質素。

另外值得一提的是，正如Matthew所說，金融行業須嚴格跟從合規要求，但平時的溝通的確難做到全天候「白紙黑字」記錄，而公司對員工的手機亦沒有監控權。On-the-go的另一大優點是，即使用手機亦能符合法規，員工私隱得以保障之餘，亦能避免觸犯相關法規。

其中On-the-go具備T&C playback（Terms and Conditions）錄製播放功能，可讓用家預先在系統為不同產品的條款錄音，避免細節未讀出或讀漏的情況；另外加密錄音功能可錄取用家與客戶的對話及口頭指示與同意條款，安全保留記錄，是否特別適合從事銀行、證券、保險等行業的人士呢！

▲ HKT Smart Biz Line On-The-Go能避免金融從業員觸犯法規。

了解更多：https://www.hkt-enterprise.com/tc/cases-trends/fwd-is-breaking-new-ground

（特約）