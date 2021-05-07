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WETLAND SEASONS PARK高層2房 無窗台位

地產版 2021/05/07

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23座高層B1室

實用面積：409平方呎（2房2廳）

叫租：1.4萬元

實用呎租：34元

賣點：屋苑主攻2房戶型，而市場上又以2房租務供應較充裕。而此高層單位，兩廳將主、次睡房分隔，而此則2房亦無窗台位，可用

...

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