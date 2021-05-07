WETLAND SEASONS PARK高層2房 無窗台位 地產版 2021/05/07 分享： 23座高層B1室 實用面積：409平方呎（2房2廳） 叫租：1.4萬元 實用呎租：34元 賣點：屋苑主攻2房戶型，而市場上又以2房租務供應較充裕。而此高層單位，兩廳將主、次睡房分隔，而此則2房亦無窗台位，可用 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 WETLAND SEASONS PARK 2房月租1.35萬起 今日 WETLAND SEASONS PARK 2房月租1.35萬起 WETLAND SEASONS PARK長廳連露台 享內園景 今日 WETLAND SEASONS PARK長廳連露台 享內園景 WETLAND SEASONS PARK寢區歸邊 間隔實用 今日 WETLAND SEASONS PARK寢區歸邊 間隔實用 你可能感興趣 WETLAND SEASONS PARK 2房月租1.35萬起 今日 01:00 WETLAND SEASONS PARK 2房月租1.35萬起 WETLAND SEASONS PARK長廳連露台 享內園景 今日 01:00 WETLAND SEASONS PARK長廳連露台 享內園景 WETLAND SEASONS PARK寢區歸邊 間隔實用 今日 01:00 WETLAND SEASONS PARK寢區歸邊 間隔實用