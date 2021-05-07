  • 24°C
香港時間 : 2021507日 (五) 02:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

WETLAND SEASONS PARK 2房月租1.35萬起

地產版 2021/05/07

分享：

近期的入伙新盤中，天水圍WETLAND SEASONS PARK屬規模較大之一，加上區內對上一個新樓盤入伙，已為10年多前，對全新樓情有獨鍾的租客，自然興致勃勃。當中最為租客受落的2房，月租叫價由

...

相關文章

WETLAND SEASONS PARK長廳連露台 享內園景
今日
WETLAND SEASONS PARK長廳連露台 享內園景
WETLAND SEASONS PARK高層2房 無窗台位
今日
WETLAND SEASONS PARK高層2房 無窗台位
WETLAND SEASONS PARK寢區歸邊 間隔實用
今日
WETLAND SEASONS PARK寢區歸邊 間隔實用

你可能感興趣

WETLAND SEASONS PARK長廳連露台 享內園景
今日 01:00
WETLAND SEASONS PARK長廳連露台 享內園景
WETLAND SEASONS PARK高層2房 無窗台位
今日 01:00
WETLAND SEASONS PARK高層2房 無窗台位
WETLAND SEASONS PARK寢區歸邊 間隔實用
今日 01:00
WETLAND SEASONS PARK寢區歸邊 間隔實用
成交 天水圍 嘉湖山莊

上一篇文章

香港星光更燦爛

下一篇文章

WETLAND SEASONS PARK長廳連露台 享內園景
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？