WETLAND SEASONS PARK 2房月租1.35萬起

近期的入伙新盤中，天水圍WETLAND SEASONS PARK屬規模較大之一，加上區內對上一個新樓盤入伙，已為10年多前，對全新樓情有獨鍾的租客，自然興致勃勃。當中最為租客受落的2房，月租叫價由

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