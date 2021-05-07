WETLAND SEASONS PARK 2房月租1.35萬起 地產版 2021/05/07 分享： 近期的入伙新盤中，天水圍WETLAND SEASONS PARK屬規模較大之一，加上區內對上一個新樓盤入伙，已為10年多前，對全新樓情有獨鍾的租客，自然興致勃勃。當中最為租客受落的2房，月租叫價由 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 WETLAND SEASONS PARK長廳連露台 享內園景 今日 WETLAND SEASONS PARK長廳連露台 享內園景 WETLAND SEASONS PARK高層2房 無窗台位 今日 WETLAND SEASONS PARK高層2房 無窗台位 WETLAND SEASONS PARK寢區歸邊 間隔實用 今日 WETLAND SEASONS PARK寢區歸邊 間隔實用 你可能感興趣 WETLAND SEASONS PARK長廳連露台 享內園景 今日 01:00 WETLAND SEASONS PARK長廳連露台 享內園景 WETLAND SEASONS PARK高層2房 無窗台位 今日 01:00 WETLAND SEASONS PARK高層2房 無窗台位 WETLAND SEASONS PARK寢區歸邊 間隔實用 今日 01:00 WETLAND SEASONS PARK寢區歸邊 間隔實用 成交 天水圍 嘉湖山莊