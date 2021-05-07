達人推介沙田烏溪沙單車行 乘風盡享泥涌美景 副刊版 2021/05/07 分享： 近年香港單車風氣愈來愈旺盛，除了有全副武裝的發燒友，亦興起慢踩文青風格，將單車融入生活之中。單車生活平台Bike The Moment主理人Hughes，與沙田新城市廣場合作，設計出一條別出心裁的踩單 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 全新黃大仙祠財神宮 全港首個玻璃宮貼金箔參拜 2021/05/01 全新黃大仙祠財神宮 全港首個玻璃宮貼金箔參拜 科學館30周年推出「地球科學廳」 親手製作龍捲風 2021/04/30 科學館30周年推出「地球科學廳」 親手製作龍捲風 人物說太古 尋找與太古相關故事 2021/04/27 人物說太古 尋找與太古相關故事 赤柱廣場戶外瑜伽 林德信與世界冠軍魏秋琪親身示範 2021/04/24 赤柱廣場戶外瑜伽 林德信與世界冠軍魏秋琪親身示範 漫步土瓜灣尋電影場景足迹 密集式怪獸大廈成打卡點 2021/04/23 漫步土瓜灣尋電影場景足迹 密集式怪獸大廈成打卡點 沙田 單車 單車 新城市廣場 New Town Plaza