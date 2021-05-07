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達人推介沙田烏溪沙單車行 乘風盡享泥涌美景

副刊版 2021/05/07

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近年香港單車風氣愈來愈旺盛，除了有全副武裝的發燒友，亦興起慢踩文青風格，將單車融入生活之中。單車生活平台Bike The Moment主理人Hughes，與沙田新城市廣場合作，設計出一條別出心裁的踩單

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欄名 : 本地遊

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