新加坡富麗敦酒店 香港旅客獨家住宿優惠 副刊版 2021/05/07 分享： 隨着香港及新加坡「航空旅遊氣泡」計劃預備啟動，新加坡的經典地標新加坡富麗敦酒店（The Fullerton Hotel Singapore）及新加坡富麗敦海灣酒店（The Fullerton Bay ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 重現庶民街景 觀塘裕民坊微型藝術展登場 2021/05/04 重現庶民街景 觀塘裕民坊微型藝術展登場 旅遊氣泡港星下月26日通行 新加坡景點大升級 2021/04/30 旅遊氣泡港星下月26日通行 新加坡景點大升級 香港仔活化古迹蒲窩 「我們的異想天開」嘉年華周末開展 2021/04/23 香港仔活化古迹蒲窩 「我們的異想天開」嘉年華周末開展 奧海城麵包超人春日祭 設打卡位玩具試玩區 2021/04/20 奧海城麵包超人春日祭 設打卡位玩具試玩區 地面井蓋學問大何謂「圓清方濁」？ 中上環《井蓋展》解構香港城市發展 2021/04/16 地面井蓋學問大何謂「圓清方濁」？ 中上環《井蓋展》解構香港城市發展 新加坡 旅遊資訊 酒店