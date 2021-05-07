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新加坡富麗敦酒店 香港旅客獨家住宿優惠

副刊版 2021/05/07

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隨着香港及新加坡「航空旅遊氣泡」計劃預備啟動，新加坡的經典地標新加坡富麗敦酒店（The Fullerton Hotel Singapore）及新加坡富麗敦海灣酒店（The Fullerton Bay

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欄名 : 旅事通

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