忙碌早上，在同一病房磨上二十多年，早已習慣。年輕女醫生精力充沛地在十五號病床邊報邊報告：「患者六十三歲，乳腺癌病史四年，這次出現氣短、血氧濃度百分之九十、心跳一百、D-dimer超過三千、心電圖心率高但沒有Q1T3，高度懷疑是PE（Pulmonary Embolism），即肺栓塞。」

她一口氣說完，醫生點頭同意，問道：「那今天甚麼時候做CT Pulmonary Angiogram（肺動脈血管攝影斷層掃描）？」此乃理所當然的問題，惟回答卻是：「不能做，因病人對顯影劑有嚴重敏感。」

「那你將如何處理？」這正好是考驗年輕醫生的機會，而她也能合理地說了大堆能與不能的分析，只是未能重點解決困局。

醫生最終給她指示：「安排V/Q Scan吧！」年輕醫生睜大眼睛，狐疑地望着年長醫生，好像在問：「甚麼Q Scan呀，老闆？」

這也難怪她，Ventilation / Perfusion Scan在科技急速發展的年代，早已成為歷史陳物。數十年前，電腦斷層掃描速度慢、解像度低，絕無可能拍攝到血管細節，那些年，也就是醫生仍算年輕時，唯一能確診肺栓塞的，是注射含輻射物質，若見有肺部filling defect（填充缺陷），便證明有肺血管栓塞，只是影像模糊，以現今水平而言，屬於低科技。

翌日清晨，又回到十五號床，年輕醫生拿着這陳年歷史低科技掃描說：「她真的有PE。」

新科技取締舊科技，年輕醫生取締年長醫生，只是，那些年的掃描和那些年的醫生，偶然也可派上用場。

▲ 陳年歷史低科技掃描（專欄作家提供）