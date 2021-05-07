  • 24°C
香港時間 : 2021507日 (五) 02:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地「反詐蛋」的啟發

副刊版 2021/05/07

分享：

近年網絡詐騙層出不窮，在內地常見的網騙套路，包括：假裝聘請網絡兼職刷單（刷單即扮顧客填寫虛假好評）、中獎退稅、理財炒股穩賺錢、外地留學子女越洋求助電話、免費體驗等，涉款之巨，令人咋舌。這陣子，內地有地方公安局的做法，頗為獨特，更成微博熱話。

為提醒市民不要被騙，有地區派出所嘗試跳出說教口脗和方式，去接觸受眾，例如：「網絡兼職刷單，就是詐騙」本屬例牌提醒句，但甘肅涼州派出所把它印在雞蛋上，更到街市附近免費派給街坊，那就把信息加強烙印在受眾腦海（Mental Registration）之餘，更以貼地方式針對目標受眾（中、老年街坊），被內地網民稱為「反詐蛋」行動。其實不僅甘肅，就連杭州、湖北、江蘇、南京、重慶、深圳各地派出所，也各出奇謀呼籲提防網騙。

對街坊，派雞蛋有用，但年輕人呢？網騙受害人有年輕化趨勢，有騙徒以「買遊戲裝備私下交易」為餌，向年輕人埋手。要接觸此目標受眾，去街市當然無用。游說藝術的第一步：用對的途徑，才能到位地接觸目標。年輕人喜歡流連奶茶店，於是有派出所把反網騙的宣傳，印在奶茶杯套上，夥同奶茶店提醒年輕人不要上當。這些來自警方的新招在微博走紅，被網民讚賞是提神醒腦、眼前一亮。

由此可見，跟目標受眾說話，先要透徹了解他們。早前，海南島和海南雞在香港引起熱話，其實海南雞是否源於海南島不是重點，思考重點在於：這種說法能否打動目標受眾呢？若用「去海南島工作可享受海南雞」的邏輯作為游說重點，那根據這邏輯，或有更多年輕人想去東京工作，皆因有更多港人愛吃的日本料理嘛！所以，「去海南島工作可以享受海南雞」這類說法，於邏輯和情理上，是很難打動目標年輕受眾的。

游說是種學問，要對口和到位，先要清楚了解目標受眾是一群甚麼人，除了外國案例外，其實內地也有不少例子可供參考，無論任何人，只要稍為勤力和虛心，參考多些成功案例，再反思自己失敗的經驗，應可將勤補拙。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

最新專欄文章 更多

離婚不可惜
2021/05/06
離婚不可惜
終於有人帶頭
2021/05/05
終於有人帶頭
工作多久會失去熱情
2021/05/04
工作多久會失去熱情
想愴個心
2021/05/03
想愴個心
香港樂壇未死
2021/04/30
香港樂壇未死
網絡熱話 欺詐罪 職場文化 職場技能 風險管理 領導能力 利嘉敏

上一篇文章

誰不可進食納豆？

下一篇文章

我們不屬於這裏
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？