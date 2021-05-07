CHANEL N°5香水 一世紀傳奇 演化成璀璨瑰寶 副刊版 2021/05/07 分享： 一枝能跨越一個世紀依然深受大家愛戴的香水，除了味道取勝，香水瓶的獨特設計也是其中關鍵，100年前CHANEL的N°5香水正是一個傳奇的誕生。今年品牌以N°5香水的不同元素，創造出極致奢華的N°5頂級珠 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 Annamaria Cammilli意國煉金術 2021/04/30 Annamaria Cammilli意國煉金術 Van Cleef & Arpels L'ECOLE珠寶藝術學院 探索黃金的藝術 2021/04/23 Van Cleef & Arpels L'ECOLE珠寶藝術學院 探索黃金的藝術 最奢華的Chanel N°5香水 2021/04/16 最奢華的Chanel N°5香水 盛智文的中非媳婦創業 BOUCHIER 喜悅的初心 2021/04/09 盛智文的中非媳婦創業 BOUCHIER 喜悅的初心 Louis Vuitton‧Dior 同步閃耀登場 2021/03/12 Louis Vuitton‧Dior 同步閃耀登場 Chanel 消費資訊 消費種類 珠寶 品牌