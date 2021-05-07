CHANEL N°5香水 一世紀傳奇 演化成璀璨瑰寶

一枝能跨越一個世紀依然深受大家愛戴的香水，除了味道取勝，香水瓶的獨特設計也是其中關鍵，100年前CHANEL的N°5香水正是一個傳奇的誕生。今年品牌以N°5香水的不同元素，創造出極致奢華的N°5頂級珠

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