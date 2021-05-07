Audemars Piguet 亮紫黑豹陀飛輪 副刊版 2021/05/07 分享： 兩大殿堂級的名字放在一起，聲勢當然浩大，今次愛彼（Audemars Piguet）聯同Marvel推出以黑豹為主題的Royal Oak Concept飛行陀飛輪腕錶，成了錶壇近期的熱話，錶盤上的立體黑 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 Mirror成員Edan加持 必搶Tudor熊貓面新作 2021/04/30 Mirror成員Edan加持 必搶Tudor熊貓面新作 勞力士年度新作全登場 Explorer全面優化 Day-Date漂亮色相 2021/04/16 勞力士年度新作全登場 Explorer全面優化 Day-Date漂亮色相 Louis Vuitton Tambour潛水錶再升級 2021/04/02 Louis Vuitton Tambour潛水錶再升級 Roger Dubuis王者氣派 2021/04/02 Roger Dubuis王者氣派 Breitling 60年代復古風潮 2021/03/26 Breitling 60年代復古風潮 消費資訊 消費種類 鐘錶 品牌 Marvel 瑞士法郎 美元