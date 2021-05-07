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Audemars Piguet 亮紫黑豹陀飛輪

副刊版 2021/05/07

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兩大殿堂級的名字放在一起，聲勢當然浩大，今次愛彼（Audemars Piguet）聯同Marvel推出以黑豹為主題的Royal Oak Concept飛行陀飛輪腕錶，成了錶壇近期的熱話，錶盤上的立體黑

...

欄名 : Watch

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