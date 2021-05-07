長征火箭碎片墜地球？ 擬葬「航天器墳場」

美國有線電視新聞網（CNN）日前以「五角大樓正追蹤失控的中國火箭，它可能重新進入大氣層」為題報道說，中國上周用長征5號B運載火箭，發射了中國太空站核心艙，火箭預計將在5月8日左右重返大氣層，美國太空司令部正跟蹤火箭軌道。報道指，雖然火箭大多數碎片在重返地球過程中，會在大氣層被燒毀，但火箭重達22噸，讓人擔心一旦有碎片墜落民居，可能對人命財產造成破壞云云。

CNN在報道中採訪了哈佛大學天體物理中心學家，倒表示這種情況，人們不需要採取預防措施，（火箭碎片）造成傷害或擊中人的風險非常小，他不會因為這種威脅失眠一秒鐘。

美媒再炒作 中國火箭殘骸問題

今次並非美國媒體第一次炒作長征5號B運載火箭的殘骸問題。在去年5月，美國《太空飛行》網站就曾刊文稱，美軍正緊盯中國在當月發射的一枚長征5號B火箭的殘骸，警惕它掉落地面造成破壞。中國航天專家以往解釋過，火箭剩餘部分質量不大，而且以鋁合金為主，很容易在大氣層中燒毀，殘骸對地面造成危害的可能性很小。中國媒體以往也曾批評美國媒體以至當局，妖魔化中國的航天活動。

和以往世界的慣常做法一樣，今次長征5號B火箭的殘骸，飛行軌迹經過精密計算，通常航天器殘骸的最終落點，都在南太平洋人迹罕至的「航天器墳場」，或叫「航天器公墓」。如果問航天器包括火箭、衛星等廢棄後，會掉下來砸到我嗎？那麼不如問世界各國航天器最終歸宿在哪裏？來得更有趣。

通常，有返回任務的航天器，例如返回式衛星、載人太空船等，在返回地球時，通過人為控制着陸預定地點。沒有返回任務的航天器，在完成任務後就需要「安葬」。大多數航天器在退役後，會在燃料耗盡，或人為操控下，在重返地球大氣層過程中燃燒殆盡，但也有部分較大碎片墜落，不過是通過人為控制，墜落南太平洋無人區，那是一個方圓2,000多公里都沒有陸地的地區，名叫「尼莫點」（Point Nemo），正式名稱是海洋難抵極（Oceanic Pole of Inaccessibility），就是所謂「航天器墳場」，這樣就能保證地球上我們的安全，不會有衛星跌落頭上。那麼，為何要選擇「尼莫點」？一切要從100多年前說起。

1869年，法國作家凡爾納（Jules Gabriel Verne）在著名科幻小說《海底兩萬里》（Vingt mille lieues sous les mers）中，描寫了駕駛「鸚鵡螺號」（Nautilus）潛艇的尼莫船長（Captain Nemo）勇敢、堅毅卻孤獨，帶領人們海上探險。一個多世紀後，1992年，加拿大克羅地亞裔測量工程學家盧卡泰拉（Hrvoje Lukatela）正式定位到地球上距離陸地最遠的這一點，位於南太平洋，距離最近的陸地是南半球不同方向的3個島，距離均為2,688公里左右。

若以該點為圓心，2,688公里為半徑在地球表面畫一個圓，這個圓內面積相當於北美洲的區域，沒有一塊陸地，一片無際汪洋。由於離陸地足夠遠，面積足夠大，根本無人和動物，周邊海洋環境亦不足以養活海洋生物，乃寂靜死海，做「墳場」最啱，於是成了航天器碎片的最好歸宿。為了紀念尼莫船長，這個點被命名「尼莫點」。「尼莫」在拉丁語的意思，也是「無人」，貼切不過。

「和平號」解體後 長埋「尼莫點」

「尼莫點」一帶的「墳場」，葬了甚麼「名器」呢？人類首個可長期居住的太空站「和平號」（Mir），在太空運作15年，創造了許多世界之最。蘇聯解體後，它也要解體。俄羅斯財政困難，難以支付「和平號」太空站昂貴運行及維護費用，加上「和平號」年事日高，出事頻頻，最終不得不退役。2001年3月23日，在南太平洋預定海域上空，也就是「尼莫點」周圍區域，焚毀解體，碎片長埋「墳場」汪洋，生前無盡光榮，最後一程亦備極哀榮，只是往後這個「墳場」，很難有人去拜祭。不過，也不寂寞，「場友」不少，包括中國第一個太空目標飛行器「天宮一號」，它先後與多艘神舟號交會對接，驗證自動及手動控制交會對接技術，使中國成為世界上第三個獨立掌握交會對接技術的國家。

2018年4月2日，「天宮一號」回家，再入大氣層，同樣在「尼莫點」附近區域上空，化身飛灰。在「尼莫點」被正式命名之前，前蘇聯首次在該海域墜落航天器殘骸，自上世紀70年代以來，已有超過260個航天器葬身該處，逾半是俄羅斯太空補給船等，還有歐洲太空總署的貨運飛船、日本的貨運飛船，以至馬斯克的SpaceX火箭。現在的國際太空站預計運行到2024年，屆時「尼莫點」也會成為它的安息之所。

航天器回地球重返大氣層銷毀，「安葬家鄉」這一招，如果說萬無一失也不一定。進入大氣層後，專家可以通過地面監控，觀察墜落情況，但依然有可能出現航天器落到非預定區域的情況，意外就是意外。如果硬要拿中國的航天器來發揮說事，亦有欠公允。

美國的「天空實驗室」，就原本預定落在「尼莫點」海域，最終卻落到澳洲。它是美國發射運行的第一艘太空實驗室，70年代服役，1979年7月11日重返大氣層解體墜落，過程中遇上太陽風暴，改變了大氣層溫度和密度，導致墜落軌道輕微偏離，但所謂「差之毫厘，謬以千里」，「天空實驗室」部分未燃燒殆盡的殘骸，意外墜落在澳洲珀斯附近，幸而沒有造成傷亡。當地人還收集了這些「倖存」的太空殘骸，在距離珀斯450公里建立了博物館，至今仍然在展示，包括在太空站上為太空人提供氧氣所需的槽罐，雪櫃、水箱以及艙門殘骸等。

前車可鑑，但據報道有專家指出，美國人的失手並非最得人驚，在「尼莫點」海域控制墜毀航天器的操作上，俄羅斯不單數量上奪冠，在準確度上亦堪稱翹楚，美國的綜合準確度也較高，歐洲太空總署水平最令人擔憂，他們墜落的航天器很多時都散落在「尼莫點」靠近新西蘭的四周，似乎有點對「先器」不敬。