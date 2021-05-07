中美制度爭霸 勝負誰屬？

美國總統拜登上任3個多月，對中國的遏制姿態並不比前任特朗普低，他將中美之爭定位為制度之戰，即美國民主要戰勝中國專制。拜登舞動民主大旗，有利搶佔道德高地打遏中國，並團結西方建立反華聯盟，不過拜登首百日施政卻有不少中國政策的影子，似在汲取中國制度的優點，以緩解西方民主制度的問題。

特朗普時代的美國官員並不避諱中美新冷戰之說，甚至將之說成一場「異我文明」之戰，因中國是首個非高加索白人的強大競爭者，是一種完全不同的文明和意識形態之間的鬥爭，將此提高到文明之戰、種族之戰的高度。拜登雖表明中美不會打新冷戰，卻將中美之爭定位為重大意識形態之爭，是21世紀的民主與專制之戰，他要證明美國民主模式仍是可行，並且優於中國國家主席習近平強制執行的威權政府系統。他特別指出，他認識的習近平「骨子裏沒有一丁點民主」。

民主專制對決旗幟 拜登3大盤算

拜登不用冷戰，改採民主與專制之戰，其一，有利團結盟友，因歐盟及東盟等國家都反對中美冷戰，如此能逼她們選邊站；其二，可以搶佔民主道德高地，以民主凌駕主權，對專制中國「侵害」香港、新疆、台灣的民主和人權，號召西方聯手制裁；其三，用「民主國家」名義建立各種反華大聯盟，包括民主國家生產鏈，將中國踢出全球生產鏈；建立民主科技同盟分享資金和技術，封殺中國5G、人工智能等高科技；建立民主國家一帶一路，挫敗中國一帶一路計劃。

對於美國的民主與專制對決之說，外長王毅幽默以對，說民主不是可口可樂，美國生產原漿，全世界一個味道，如果地球上只有一種模式、一種文明，這個世界就會失去了生機，沒有了活力，並說中國實行的社會主義民主政治，是一種全過程、最廣泛的民主，體現人民意志，符合中國國情，得到人民擁護，促請美國不要以意識形態劃綫，給中國扣上「威權」、「專制」帽子，這本身就是不民主的表現。

拜登有信心美國民主會勝利，習近平亦同樣對中國制度勝出有信心，他指中國抗疫成功「不僅是一時之運，還有我們的道路自信、理論自信、制度自信、文化自信」，並認為「時與勢在中國一邊」，因國際形勢的「西強東弱」是存量，「東升西降」是增量，是未來的政治判斷。

本世紀兩大危機 華表現優於西方

習近平的制度自信，並判斷東升西降的其中一個重要底氣，是21世紀兩場全球大危機中，中國表現都優於西方。本世紀首場危機是2008年美國毒債催化的全球金融海嘯，這不單證明美國金融市場存在重大漏洞、缺乏監管，還看到中國國家資本主義模式，讓政府快速反應，推出4萬億人民幣基建大計，支撑經濟、穩定市場信心，成為其後幾年全球經濟回穩的重要動力。

第二場危機是新冠疫情大爆發，中國集權制度讓政府可決絕地推行封城、封社區、全國醫療資源支援湖北等措施，成功在3個月內控制疫情，至今感染個案只有9萬宗，僅美國宗數的0.3%、染疫死亡人數只是美國0.8%。

中國「專制」政府在面對金融海嘯、病毒凶猛等突發危機時，決策顯得更快速、政策顯得更靈活，比西方民主政府更能保障經濟安全和人民生命。

除了應對危機，民主制度的另一神話：只有民主才能帶來繁榮穩定，亦受到中國衝擊。西方認為專制政權就算政策做對，或能有效應對危機，推動國家經濟發展，但致命傷是專制會造成貪污腐敗、損害人民利益，最終導致人民怨憤爆發，推翻專制政府，另專制政府容易出現宮廷政變、軍人奪權，令國家再好的形勢亦一夜瓦解。因此如港人熟悉的亞洲四小龍，經濟高速增長時雖不是民主體制，但到經濟成績顯著後，都在制度中加入民主，才確保政治和社會的長期穩定。

過去西方亦預期，中國經濟改革將會帶來民主改革，引入西方普選制度，然而中國改革開放40多年，每一代的領導人包括習近平都堅持共產黨領導，表明不走西方民主、三權分立道路。沒有民主的中國卻未有崩潰，經濟仍保持快速增長，GDP由1978年的3,679億元人民幣，暴增276倍至2020年的101.6萬億，而且民眾對政府滿意程度還見上升，成為無民主而能長治久安的顯例。

西方對中國專制制度的另一詬病是舉國體制，認為中國集中力量辦大事，由政府挑選贏家，將資源集中有潛質的人、有潛質的企業、有潛質的行業，只會造成貪污腐敗、排擠私人企業、損害個人創意，故中國不會出現叛逆天才如蘋果創辦人喬布斯（Steven Jobs）或Tesla的馬斯克（Elon Musk）等，這些才是美國科技最重要驅動力。

舉國體制 助力中國新科技發展

然而，中國湧現的民間企業如華為、騰訊，領軍人物如任正非、馬化騰、馬雲等，都反映私企及個人的創新創意，並沒有被舉國制擠壓得如一潭死水。此外，中國在新科技上，除了5G明顯跑贏美國外，在人工智能、量子電腦、新能源等都有與美國爭雄的能力，舉國體制對中國新科技的助力大於阻力。

美國民主如何打贏中國「專制」，還要看拜登有甚麼板斧，但其上任100天新政的一個有趣現象，就是讓人看到不少中國影子。他的1.9萬億美元刺激經濟、2.3萬億美元基建大計，都讓傳媒將之與中國4萬億基建大計比較，並認為拜登要推動大政府，由政府取代市場解決民生、基建等基礎議題。其次，拜登亦放棄政府不干預自由市場的原則，插手半導體、電動車、太陽能等行業，要推動行業搶佔全球一哥地位、要超越中國，又與日本合作投資45億美元開發6G，這些手段亦令人聯想到「中國製造2025」等計劃。此外，他與英國、日本合作籌建民主國家一帶一路，就更明顯抄襲中國。

西方民主制度 需自我革命

民主與專制對決，是拜登打遏中國的旗幟，卻無阻拜登汲取中國做得對的政策，雖然這些無疑似是「專制」政府的手段，這亦顯出拜登的務實，就如當日鄧小平的「不管黑貓白貓，會捉老鼠就是好貓」，在社會主義中國大量採用資本主義手法，從而令中國改革開放成功。

西方民主體制的問題，近年已變得極度尖銳。80年代美國列根革命、英國戴卓爾革命帶來繁榮，亦造就貧富懸殊惡化，階級、種族矛盾愈趨激烈，加上科技革命加劇社會兩極化，導致民主政府威信低落、管治效率下降，並助長民粹主義政客上台，國內政策愈加偏激，社會衝突愈見尖銳。民粹政客亦鼓吹如反華等民族主義外交政策，圖轉移內部矛盾。

無論拜登的美式民主能否勝出與中國專制的對決，西方民主制度都需要自我革命，就如二戰後為了應付蘇聯共產主義的挑戰，西方加強人民福利照顧，緩減了資本主義的無情剝削。拜登要贏中國，可能先要贏自己，切勿為打敗中國而忽視了西方民主體制弊病，否則最終亦會淪為輸家。

▲ 中國集權制度讓政府可決絕地推行封城、封社區、全國醫療資源支援湖北等措施，成功在3個月內控制新冠疫情。（路透社資料圖片）