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威廉王子凱特王妃 YouTube頻道速吸訂閱

行政人員版 2021/05/07

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一直善於與民眾在Instagram互動的英國威廉王子與妻子凱特王妃，在前日無預警下宣布開設YouTube頻道，短短數小時已有超過16萬人訂閱、超過70萬觀看次數。

劍橋公爵夫婦（The Duke and

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欄名 : 科技新知

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