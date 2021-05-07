威廉王子凱特王妃 YouTube頻道速吸訂閱 行政人員版 2021/05/07 分享： 一直善於與民眾在Instagram互動的英國威廉王子與妻子凱特王妃，在前日無預警下宣布開設YouTube頻道，短短數小時已有超過16萬人訂閱、超過70萬觀看次數。 劍橋公爵夫婦（The Duke and ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 SpaceX星艦試飛 第5次終成功着陸 今日 SpaceX星艦試飛 第5次終成功着陸 Clubhouse全球下載量 4月逾92萬次減66% 2021/05/06 Clubhouse全球下載量 4月逾92萬次減66% 鈕扣電池存安全顧慮 澳Officeworks停售AirTag 2021/05/06 鈕扣電池存安全顧慮 澳Officeworks停售AirTag 新Apple Watch 或能監測血糖血壓 2021/05/05 新Apple Watch 或能監測血糖血壓 Galaxy Z Flip 3 料有4色上下對摺 2021/05/05 Galaxy Z Flip 3 料有4色上下對摺 YouTube 英國 威廉王子 凱特王妃 YouTuber