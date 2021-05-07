SpaceX星艦試飛 第5次終成功着陸

距離科技狂人馬斯克（Elon Musk）登陸火星夢想又前進一大步！他旗下SpaceX的殖民艦「星艦」（Starship）昨進行第5度試飛，吸收了前4次失敗經驗後，SpaceX的SN15星艦原型機，終於

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