SpaceX星艦試飛 第5次終成功着陸 行政人員版 2021/05/07 分享： 距離科技狂人馬斯克（Elon Musk）登陸火星夢想又前進一大步！他旗下SpaceX的殖民艦「星艦」（Starship）昨進行第5度試飛，吸收了前4次失敗經驗後，SpaceX的SN15星艦原型機，終於 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 威廉王子凱特王妃 YouTube頻道速吸訂閱 今日 威廉王子凱特王妃 YouTube頻道速吸訂閱 Clubhouse全球下載量 4月逾92萬次減66% 2021/05/06 Clubhouse全球下載量 4月逾92萬次減66% 鈕扣電池存安全顧慮 澳Officeworks停售AirTag 2021/05/06 鈕扣電池存安全顧慮 澳Officeworks停售AirTag 新Apple Watch 或能監測血糖血壓 2021/05/05 新Apple Watch 或能監測血糖血壓 Galaxy Z Flip 3 料有4色上下對摺 2021/05/05 Galaxy Z Flip 3 料有4色上下對摺 馬斯克 商業 SpaceX 火星