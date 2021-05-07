打針寬檢疫速推 家居隔離莫遲疑

變種病毒殺入社區，疑因首例隱瞞去向引致極速擴散，港府現時無差別要求確診者同住整幢大廈人士到檢疫中心隔離21天，不考慮各人染疫風險有高低，惹來社會很多反彈聲音，市民惟恐突然要坐3個星期「疫監」，生活天翻地覆。當局表示即將改弦易轍，考慮容許已打完兩針疫苗人士縮短檢疫，這與近日捷報頻傳的疫苗科研理念一致。不過，本港仍須盡速引入居家隔離，替代強迫入住檢疫中心，盡量減少市民的不便。

美打針免檢疫 星隔離高風險者

本報接獲消息，當局預計最快今天應包括本欄連日促請，公布容許已完成接種人士，不用檢疫足21天，且正檢討能否以家居檢疫代替隔離營。

為了減少冗長檢疫的個人和社會成本，根據美國疾控中心的指引，只要完成接種者無病徵，一般即使成為密切接觸者，可不必隔離。愛爾蘭有相近的免檢疫建議。

港府近日不理是否完成接種，亦不考慮與變種株確診者同住人士、密切接觸者和同幢鄰居風險有別，悉數要求全幢大廈所有人士，入營隔離21天檢疫。比對新加坡過去1周約錄60宗社區確診，逾半屬變種，涵蓋印度、英國、南非和巴西株，但當地政府全方位收緊控疫時，依然風險為本，如僅密切接觸者才需要隔離21天。

世衞上周更新的指引，復必泰和科興對英國、南非和巴西株的中和效果大致不變，即可以防感染。鰂魚涌女傭打一劑復必泰後仍感染疑似南非株，在在提醒大家要趕快接種兩劑。

《刺針》前天發表全球歷來最大的復必泰研究，實證英國株肆虐以色列時，一劑可防57.7%感染，兩劑的保護力急升至96.5%。另一權威《新英倫醫學期刊》同日的論文亦指，在近月南非和英國株佔逾9成確診的卡塔爾，完全接種復必泰後，防感染率分別高達75%和89.5%。

即使變種株扎根，以色列和英國俱能藉疫苗有效遏疫。美國疾控中心現時推算，若當地繼續朝向7月初最少7成成人接種的目標，每周確診人數料可由目前35萬，改善至7月底的5萬以下。

權威研究證實 打足兩針更安全

新冠疫苗立竿見影，打針縮短隔離期，合情亦合理，亦有助打破推動疫苗時的樽頸。港府因變種株無差別強制隔離21天，打工仔生怕飯碗不保，自僱、營商者隨時白交租，子女驚懼父母沒人照顧，寵主怕寵物寢食難安，衍生問題多籮籮。

由於本地變種株首例的印裔男和其女友人未能及早透露病發前所有去向，恐令社區傳播鏈增加，4個隔離設施恐會爆滿。安全的居家檢疫，本身既是一個可行對策，亦可以大為紓緩須強制檢疫人士所受的生活衝擊，必須盡速推行。

印裔確診首例何以隱瞞去向，尚待追蹤辦公室仔細研究，但幾可肯定，只要港府一直維持無差別21天入營隔離要求，勢將有更多密切接觸者為避免檢疫，拒絕主動檢測，又或謊報行蹤，反而有礙全民同心抗疫，當局不可不察。

責任編輯：黃鑠安