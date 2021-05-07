母親節商場節目動靜皆宜 打卡摺花智能戰繩勿錯過

後日就係母親節，黛安聽聞全港多個商場會舉辦唔同活動，動靜皆宜，相信總有一款啱孝順仔女同媽咪兼一家大細去慶祝。好似沙田新城市廣場，由即日起至月底，有村上隆全港首個限定主題Concept Store登場，喺花幻氣泡池畔派對內，設置6個實體打卡位，好似花花泳池、微醺型格酒吧枱、泡泡花海隧道等，全部用上村上隆經典作品「微笑花花」與「Kaikai Kiki」，最適合同媽咪瘋狂打卡合照。同場仲有摺紙達人主理嘅親子花藝摺紙工作坊，小朋友可發揮創意，親手製作永恆玫瑰花送畀媽咪。

銅鑼灣利園區喺母親節及前夕，就有暖意康乃馨換領活動。今個月喺場內以電子消費滿$500，即可收集電子小豬印章，就可以換一支康乃馨；滿$1000即儲齊2個印章，仲可以參加Mr. Poco x Vanessa Tao母親節紙花藝術工作坊，落手落腳整支皺紙康乃馨送畀媽咪。

至於恒基地產旗下7大商場，包括新都城中心2期及3期、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心、沙田廣場、屯門時代廣場同利奥坊，一連兩個月將舉辦全港首個「親子智能戰繩香港巡迴賽」，好動嘅媽媽千祈唔好錯過。

賽事結合「運動」與「電競體驗」兩大元素，親子組合可免費參加一次，在限時內化身超級英雄，透過接力不斷揮動繩索擊打地墊，將怪獸擊退，總冠軍可獲總值$1,000商場電子禮券㖭！

本文轉載自《晴報》

▲ 嚟沙田新城市廣場可以同村上隆經典作品「微笑花花」打卡。

▲ 喺利園區以電子消費滿$500就可以換一支康乃馨。

▲ 恒基地產旗下7大商場舉辦「親子智能戰繩香港巡迴賽」，啱晒好動媽咪。