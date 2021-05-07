比爾蓋茨離婚的消息很震撼。李開復曾經跟他們夫婦共事過，他在網上貼文說，蓋茨夫婦是他見過的知名企業家中感情最好的，當看到離婚新聞的時候，也感到難以置信。

蓋茨夫婦決定結束歷時27年的婚姻，我自己也剛好結了婚27年，所以對於這消息也有一點感觸。

人說「貧賤夫妻百事哀」，但富豪夫妻不會更順風順水。早兩年亞馬遜創辦人貝索斯的離婚新聞也很震撼。我認為做夫妻和搞生意一樣，就是共富貴比共患難更難，貧賤夫妻還有一起奮鬥的目標，當不用憂柴憂米的時候，更容易同床異夢。要同時維繫事業和家庭，就難上加難。

我當然不知道他們離異的原因，但他們說離婚後仍然一起為名下的慈善基金打拼，我就不太樂觀。雖然他們過去合作無間，為人類的福祉做了很多有益的事情，但兩人的分歧已經到達無法共同生活的地步，要一起工作並不容易。我甚至懷疑，兩個人生活和工作都一起，困獸鬥的狀況更是婚變的導火綫。

我認識一對夫婦朋友，丈夫搞生意而太太打工，我最近問那位太太會不會到丈夫的公司？她說不會了，還是有點私人空間比較好。我也非常認同，我和太太都創業，但從沒想過一起創業。經營一段婚姻已經不容易，一起經營生意只會有更多衝突。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》