未補價二手居屋只能造P按 並設入息及資產上限 置業家居 2021/05/08 分享： 「白居二」申請人設有入息及資產限額。單人每月入息不多於$3.3萬，資產不多於$85萬；2人或以上家庭每月入息不多於$6.6萬，資產不多於$170萬。「白居二」買家資金有限，即使買入未補價單位仍需承造按 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 新一波「白居二」殺到 遇上居屋破頂潮 市場仍有筍盤？ 今日 新一波「白居二」殺到 遇上居屋破頂潮 市場仍有筍盤？ 未補價放盤約350個 最平$348萬起 今日 未補價放盤約350個 最平$348萬起 嘉峰臺較受歡迎 2房$510萬入場 今日 嘉峰臺較受歡迎 2房$510萬入場 物業年紀大及多已補地價 交投疏落 今日 物業年紀大及多已補地價 交投疏落 屯門公屋山景邨 叫價$123萬 今日 屯門公屋山景邨 叫價$123萬 你可能感興趣 新一波「白居二」殺到 遇上居屋破頂潮 市場仍有筍盤？ 今日 01:00 新一波「白居二」殺到 遇上居屋破頂潮 市場仍有筍盤？ 未補價放盤約350個 最平$348萬起 今日 01:00 未補價放盤約350個 最平$348萬起 嘉峰臺較受歡迎 2房$510萬入場 今日 01:00 嘉峰臺較受歡迎 2房$510萬入場 最新專欄文章 更多 新一波「白居二」殺到 遇上居屋破頂潮 市場仍有筍盤？ 今日 新一波「白居二」殺到 遇上居屋破頂潮 市場仍有筍盤？ 屯門公屋山景邨 叫價$123萬 今日 屯門公屋山景邨 叫價$123萬 物業年紀大及多已補地價 交投疏落 今日 物業年紀大及多已補地價 交投疏落 嘉峰臺較受歡迎 2房$510萬入場 今日 嘉峰臺較受歡迎 2房$510萬入場 未補價放盤約350個 最平$348萬起 今日 未補價放盤約350個 最平$348萬起 銀行 居屋 居屋二手市場