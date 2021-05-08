未補價二手居屋只能造P按 並設入息及資產上限

「白居二」申請人設有入息及資產限額。單人每月入息不多於$3.3萬，資產不多於$85萬；2人或以上家庭每月入息不多於$6.6萬，資產不多於$170萬。「白居二」買家資金有限，即使買入未補價單位仍需承造按

...