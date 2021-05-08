未補價放盤約350個 最平$348萬起

港島東區共有逾20個居屋屋苑，並提供約3萬伙。目前區內有約350個未補價放盤，最平由$348萬起。據區內代理透露，愛蝶灣及富景花園會較受「白居二」買家歡迎，兩個屋苑分別有55個及30個未補價放盤。

愛蝶

...