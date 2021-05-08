未補價放盤約350個 最平$348萬起 置業家居 2021/05/08 分享： 港島東區共有逾20個居屋屋苑，並提供約3萬伙。目前區內有約350個未補價放盤，最平由$348萬起。據區內代理透露，愛蝶灣及富景花園會較受「白居二」買家歡迎，兩個屋苑分別有55個及30個未補價放盤。 愛蝶 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 新一波「白居二」殺到 遇上居屋破頂潮 市場仍有筍盤？ 今日 新一波「白居二」殺到 遇上居屋破頂潮 市場仍有筍盤？ 未補價二手居屋只能造P按 並設入息及資產上限 今日 未補價二手居屋只能造P按 並設入息及資產上限 嘉峰臺較受歡迎 2房$510萬入場 今日 嘉峰臺較受歡迎 2房$510萬入場 物業年紀大及多已補地價 交投疏落 今日 物業年紀大及多已補地價 交投疏落 屯門公屋山景邨 叫價$123萬 今日 屯門公屋山景邨 叫價$123萬 你可能感興趣 新一波「白居二」殺到 遇上居屋破頂潮 市場仍有筍盤？ 今日 01:00 新一波「白居二」殺到 遇上居屋破頂潮 市場仍有筍盤？ 未補價二手居屋只能造P按 並設入息及資產上限 今日 01:00 未補價二手居屋只能造P按 並設入息及資產上限 嘉峰臺較受歡迎 2房$510萬入場 今日 01:00 嘉峰臺較受歡迎 2房$510萬入場 最新專欄文章 更多 新一波「白居二」殺到 遇上居屋破頂潮 市場仍有筍盤？ 今日 新一波「白居二」殺到 遇上居屋破頂潮 市場仍有筍盤？ 屯門公屋山景邨 叫價$123萬 今日 屯門公屋山景邨 叫價$123萬 物業年紀大及多已補地價 交投疏落 今日 物業年紀大及多已補地價 交投疏落 嘉峰臺較受歡迎 2房$510萬入場 今日 嘉峰臺較受歡迎 2房$510萬入場 未補價二手居屋只能造P按 並設入息及資產上限 今日 未補價二手居屋只能造P按 並設入息及資產上限 二手市場 放盤 銀行 愛蝶灣 富景花園 康山花園