嘉峰臺較受歡迎 2房$510萬入場 置業家居 2021/05/08 分享： 鑽石山及黃大仙有逾11個公屋、居屋，提供逾萬伙單位。富誠地產分行經理潘祖兒表示，兩區5月暫未有未補地價公居屋成交，而4月則錄得15宗，成交價介乎$330萬至$740萬，當中最平成交來自鳳德邨硃鳳樓中層 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 新一波「白居二」殺到 遇上居屋破頂潮 市場仍有筍盤？ 今日 新一波「白居二」殺到 遇上居屋破頂潮 市場仍有筍盤？ 未補價二手居屋只能造P按 並設入息及資產上限 今日 未補價二手居屋只能造P按 並設入息及資產上限 未補價放盤約350個 最平$348萬起 今日 未補價放盤約350個 最平$348萬起 物業年紀大及多已補地價 交投疏落 今日 物業年紀大及多已補地價 交投疏落 屯門公屋山景邨 叫價$123萬 今日 屯門公屋山景邨 叫價$123萬 你可能感興趣 新一波「白居二」殺到 遇上居屋破頂潮 市場仍有筍盤？ 今日 01:00 新一波「白居二」殺到 遇上居屋破頂潮 市場仍有筍盤？ 未補價二手居屋只能造P按 並設入息及資產上限 今日 01:00 未補價二手居屋只能造P按 並設入息及資產上限 未補價放盤約350個 最平$348萬起 今日 01:00 未補價放盤約350個 最平$348萬起 最新專欄文章 更多 新一波「白居二」殺到 遇上居屋破頂潮 市場仍有筍盤？ 今日 新一波「白居二」殺到 遇上居屋破頂潮 市場仍有筍盤？ 屯門公屋山景邨 叫價$123萬 今日 屯門公屋山景邨 叫價$123萬 物業年紀大及多已補地價 交投疏落 今日 物業年紀大及多已補地價 交投疏落 未補價放盤約350個 最平$348萬起 今日 未補價放盤約350個 最平$348萬起 未補價二手居屋只能造P按 並設入息及資產上限 今日 未補價二手居屋只能造P按 並設入息及資產上限 放盤 嘉峰臺 宏景花園 鳳德邨