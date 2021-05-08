嘉峰臺較受歡迎 2房$510萬入場

鑽石山及黃大仙有逾11個公屋、居屋，提供逾萬伙單位。富誠地產分行經理潘祖兒表示，兩區5月暫未有未補地價公居屋成交，而4月則錄得15宗，成交價介乎$330萬至$740萬，當中最平成交來自鳳德邨硃鳳樓中層

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