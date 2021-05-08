物業年紀大及多已補地價 交投疏落

上水及粉嶺雖然有不少公屋及居屋，惟成交步伐緩慢，世紀21奇豐物業顧問行區域經理陳偉康指，上水4月及5月未錄未補地價公居屋成交，因上水屋苑普遍樓齡較舊，大多數物業已補地價；而粉嶺區5月同樣未錄成交，回顧

...