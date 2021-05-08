物業年紀大及多已補地價 交投疏落 置業家居 2021/05/08 分享： 上水及粉嶺雖然有不少公屋及居屋，惟成交步伐緩慢，世紀21奇豐物業顧問行區域經理陳偉康指，上水4月及5月未錄未補地價公居屋成交，因上水屋苑普遍樓齡較舊，大多數物業已補地價；而粉嶺區5月同樣未錄成交，回顧 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 新一波「白居二」殺到 遇上居屋破頂潮 市場仍有筍盤？ 今日 新一波「白居二」殺到 遇上居屋破頂潮 市場仍有筍盤？ 未補價二手居屋只能造P按 並設入息及資產上限 今日 未補價二手居屋只能造P按 並設入息及資產上限 未補價放盤約350個 最平$348萬起 今日 未補價放盤約350個 最平$348萬起 嘉峰臺較受歡迎 2房$510萬入場 今日 嘉峰臺較受歡迎 2房$510萬入場 屯門公屋山景邨 叫價$123萬 今日 屯門公屋山景邨 叫價$123萬 你可能感興趣 新一波「白居二」殺到 遇上居屋破頂潮 市場仍有筍盤？ 今日 01:00 新一波「白居二」殺到 遇上居屋破頂潮 市場仍有筍盤？ 未補價二手居屋只能造P按 並設入息及資產上限 今日 01:00 未補價二手居屋只能造P按 並設入息及資產上限 未補價放盤約350個 最平$348萬起 今日 01:00 未補價放盤約350個 最平$348萬起 最新專欄文章 更多 新一波「白居二」殺到 遇上居屋破頂潮 市場仍有筍盤？ 今日 新一波「白居二」殺到 遇上居屋破頂潮 市場仍有筍盤？ 屯門公屋山景邨 叫價$123萬 今日 屯門公屋山景邨 叫價$123萬 嘉峰臺較受歡迎 2房$510萬入場 今日 嘉峰臺較受歡迎 2房$510萬入場 未補價放盤約350個 最平$348萬起 今日 未補價放盤約350個 最平$348萬起 未補價二手居屋只能造P按 並設入息及資產上限 今日 未補價二手居屋只能造P按 並設入息及資產上限 放盤 祥華邨 華明邨