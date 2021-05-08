屯門公屋山景邨 叫價$123萬

屯門區屬於公居屋供應重鎮，區內有16個居屋屋苑，提供逾3.8萬個住宅單位，實用面積由300至600餘平方呎。祥益地產高級區域經理黃慶德表示，屯門區現時有多達300個未補地價公居屋放盤，叫價介乎$123

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