屯門公屋山景邨 叫價$123萬 置業家居 2021/05/08 分享： 屯門區屬於公居屋供應重鎮，區內有16個居屋屋苑，提供逾3.8萬個住宅單位，實用面積由300至600餘平方呎。祥益地產高級區域經理黃慶德表示，屯門區現時有多達300個未補地價公居屋放盤，叫價介乎$123 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 新一波「白居二」殺到 遇上居屋破頂潮 市場仍有筍盤？ 今日 新一波「白居二」殺到 遇上居屋破頂潮 市場仍有筍盤？ 未補價二手居屋只能造P按 並設入息及資產上限 今日 未補價二手居屋只能造P按 並設入息及資產上限 未補價放盤約350個 最平$348萬起 今日 未補價放盤約350個 最平$348萬起 嘉峰臺較受歡迎 2房$510萬入場 今日 嘉峰臺較受歡迎 2房$510萬入場 物業年紀大及多已補地價 交投疏落 今日 物業年紀大及多已補地價 交投疏落 你可能感興趣 新一波「白居二」殺到 遇上居屋破頂潮 市場仍有筍盤？ 今日 01:00 新一波「白居二」殺到 遇上居屋破頂潮 市場仍有筍盤？ 未補價二手居屋只能造P按 並設入息及資產上限 今日 01:00 未補價二手居屋只能造P按 並設入息及資產上限 未補價放盤約350個 最平$348萬起 今日 01:00 未補價放盤約350個 最平$348萬起 最新專欄文章 更多 新一波「白居二」殺到 遇上居屋破頂潮 市場仍有筍盤？ 今日 新一波「白居二」殺到 遇上居屋破頂潮 市場仍有筍盤？ 物業年紀大及多已補地價 交投疏落 今日 物業年紀大及多已補地價 交投疏落 嘉峰臺較受歡迎 2房$510萬入場 今日 嘉峰臺較受歡迎 2房$510萬入場 未補價放盤約350個 最平$348萬起 今日 未補價放盤約350個 最平$348萬起 未補價二手居屋只能造P按 並設入息及資產上限 今日 未補價二手居屋只能造P按 並設入息及資產上限 放盤 山景邨 龍門居 天盛苑