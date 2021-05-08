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新一波「白居二」殺到 遇上居屋破頂潮 市場仍有筍盤？

置業家居 2021/05/08

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最新一批「白居二」買家料最快本月獲發批准信，約4,500準買家即將湧入未補價市場。今期本刊將會介紹較受「白居二」買家歡迎的地區及按揭須知，準買家可吼準時機入市。

房委會在2013年推出「白居二」計劃，容

...

欄名 : 封面故事

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