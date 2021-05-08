新一波「白居二」殺到 遇上居屋破頂潮 市場仍有筍盤？ 置業家居 2021/05/08 分享： 最新一批「白居二」買家料最快本月獲發批准信，約4,500準買家即將湧入未補價市場。今期本刊將會介紹較受「白居二」買家歡迎的地區及按揭須知，準買家可吼準時機入市。 房委會在2013年推出「白居二」計劃，容 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 未補價二手居屋只能造P按 並設入息及資產上限 今日 未補價二手居屋只能造P按 並設入息及資產上限 未補價放盤約350個 最平$348萬起 今日 未補價放盤約350個 最平$348萬起 嘉峰臺較受歡迎 2房$510萬入場 今日 嘉峰臺較受歡迎 2房$510萬入場 物業年紀大及多已補地價 交投疏落 今日 物業年紀大及多已補地價 交投疏落 屯門公屋山景邨 叫價$123萬 今日 屯門公屋山景邨 叫價$123萬 你可能感興趣 未補價二手居屋只能造P按 並設入息及資產上限 今日 01:00 未補價二手居屋只能造P按 並設入息及資產上限 未補價放盤約350個 最平$348萬起 今日 01:00 未補價放盤約350個 最平$348萬起 嘉峰臺較受歡迎 2房$510萬入場 今日 01:00 嘉峰臺較受歡迎 2房$510萬入場 最新專欄文章 更多 屯門公屋山景邨 叫價$123萬 今日 屯門公屋山景邨 叫價$123萬 物業年紀大及多已補地價 交投疏落 今日 物業年紀大及多已補地價 交投疏落 嘉峰臺較受歡迎 2房$510萬入場 今日 嘉峰臺較受歡迎 2房$510萬入場 未補價放盤約350個 最平$348萬起 今日 未補價放盤約350個 最平$348萬起 未補價二手居屋只能造P按 並設入息及資產上限 今日 未補價二手居屋只能造P按 並設入息及資產上限 二手市場 居屋二手市場 白居二 居屋