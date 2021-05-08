啟德 THE HENLEY I提價加推4號價單 折實呎價最貴$3.45萬 置業家居 2021/05/08 分享： 恒地全新盤啟德THE HENLEY I（THE HENLEY第1期）收票理想，罕有地未開售先加推，今加推THE HENLEY I價單4號共96伙單位，面積274至889平方呎，價單定價$821.9萬至 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 相關文章 利‧晴灣23首推50伙 開放式折實$465.3萬起 今日 利‧晴灣23首推50伙 開放式折實$465.3萬起 香港仔及鴨脷洲 晉環再推單位招標 望挑戰$5.4萬新高 今日 香港仔及鴨脷洲 晉環再推單位招標 望挑戰$5.4萬新高 你可能感興趣 利‧晴灣23首推50伙 開放式折實$465.3萬起 今日 01:00 利‧晴灣23首推50伙 開放式折實$465.3萬起 香港仔及鴨脷洲 晉環再推單位招標 望挑戰$5.4萬新高 今日 01:00 香港仔及鴨脷洲 晉環再推單位招標 望挑戰$5.4萬新高 最新專欄文章 更多 利‧晴灣23首推50伙 開放式折實$465.3萬起 今日 利‧晴灣23首推50伙 開放式折實$465.3萬起 香港仔及鴨脷洲 晉環再推單位招標 望挑戰$5.4萬新高 今日 香港仔及鴨脷洲 晉環再推單位招標 望挑戰$5.4萬新高 屯門御海灣II 價單推128伙 兼推1伙特色戶招標 2021/04/24 屯門御海灣II 價單推128伙 兼推1伙特色戶招標 啟德THE HENLEY第1期 特備空氣淨化衣帽間 2021/04/24 啟德THE HENLEY第1期 特備空氣淨化衣帽間 旺角ONE SOHO 攻1房近港鐵站 市區新供應 2021/04/24 旺角ONE SOHO 攻1房近港鐵站 市區新供應 THE HENLEY 一手市場