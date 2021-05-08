香港仔及鴨脷洲 晉環再推單位招標 望挑戰$5.4萬新高

港鐵黃竹坑站上蓋新盤港島南岸第1期晉環即使戶戶逾千萬，銷情亦相當理想，即日進行次輪188伙銷售，以價單公開發售180伙，另同日起推8伙四房大單位招標。

路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫指，連日來收到過百

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