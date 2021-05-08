香港仔及鴨脷洲 晉環再推單位招標 望挑戰$5.4萬新高 置業家居 2021/05/08 分享： 港鐵黃竹坑站上蓋新盤港島南岸第1期晉環即使戶戶逾千萬，銷情亦相當理想，即日進行次輪188伙銷售，以價單公開發售180伙，另同日起推8伙四房大單位招標。 路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫指，連日來收到過百 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 相關文章 利‧晴灣23首推50伙 開放式折實$465.3萬起 今日 利‧晴灣23首推50伙 開放式折實$465.3萬起 啟德 THE HENLEY I提價加推4號價單 折實呎價最貴$3.45萬 今日 啟德 THE HENLEY I提價加推4號價單 折實呎價最貴$3.45萬 你可能感興趣 利‧晴灣23首推50伙 開放式折實$465.3萬起 今日 01:00 利‧晴灣23首推50伙 開放式折實$465.3萬起 啟德 THE HENLEY I提價加推4號價單 折實呎價最貴$3.45萬 今日 01:00 啟德 THE HENLEY I提價加推4號價單 折實呎價最貴$3.45萬 最新專欄文章 更多 利‧晴灣23首推50伙 開放式折實$465.3萬起 今日 利‧晴灣23首推50伙 開放式折實$465.3萬起 啟德 THE HENLEY I提價加推4號價單 折實呎價最貴$3.45萬 今日 啟德 THE HENLEY I提價加推4號價單 折實呎價最貴$3.45萬 屯門御海灣II 價單推128伙 兼推1伙特色戶招標 2021/04/24 屯門御海灣II 價單推128伙 兼推1伙特色戶招標 啟德THE HENLEY第1期 特備空氣淨化衣帽間 2021/04/24 啟德THE HENLEY第1期 特備空氣淨化衣帽間 旺角ONE SOHO 攻1房近港鐵站 市區新供應 2021/04/24 旺角ONE SOHO 攻1房近港鐵站 市區新供應 晉環 一手市場