利‧晴灣23首推50伙 開放式折實$465.3萬起

由有利及市建局合作發展的旺角利‧晴灣23，共提供142伙，戶型由開放式至3房（連套房）間隔。項目早前公布首張價單，首批50伙價單呎價$20,188至$25,447，開放式單位折實入場由$465.3萬起

...