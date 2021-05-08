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利‧晴灣23首推50伙 開放式折實$465.3萬起

置業家居 2021/05/08

分享：

由有利及市建局合作發展的旺角利‧晴灣23，共提供142伙，戶型由開放式至3房（連套房）間隔。項目早前公布首張價單，首批50伙價單呎價$20,188至$25,447，開放式單位折實入場由$465.3萬起

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欄名 : 新盤速遞

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