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收樓質素良好 惟家電有小問題【獲92分】

置業家居 2021/05/08

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高層B6室303平方呎1房

【直擊驗樓單位】記者日前隨同工程監督師鍾智剛（鍾Sir）驗收高層B6室，實用面積303平方呎的1房。鍾Sir於瑧尚驗收了約10個單位，各單位均取得佳績，是次驗收單位在批盪、鋪

...

欄名 : 樓市熱話

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