收樓質素良好 惟家電有小問題【獲92分】 置業家居 2021/05/08 分享： 高層B6室303平方呎1房 【直擊驗樓單位】記者日前隨同工程監督師鍾智剛（鍾Sir）驗收高層B6室，實用面積303平方呎的1房。鍾Sir於瑧尚驗收了約10個單位，各單位均取得佳績，是次驗收單位在批盪、鋪 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 瑧尚馬頭角新貴 1房月租$1.4萬起 今日 瑧尚馬頭角新貴 1房月租$1.4萬起 瑧尚高層1房 今日 瑧尚高層1房 你可能感興趣 瑧尚馬頭角新貴 1房月租$1.4萬起 今日 01:00 瑧尚馬頭角新貴 1房月租$1.4萬起 瑧尚高層1房 今日 01:00 瑧尚高層1房 最新專欄文章 更多 瑧尚馬頭角新貴 1房月租$1.4萬起 今日 瑧尚馬頭角新貴 1房月租$1.4萬起 瑧尚高層1房 今日 瑧尚高層1房 朗濤逾千呎居停 日式簡約設計愜意舒適 今日 朗濤逾千呎居停 日式簡約設計愜意舒適 一手例8周年 新盤銷售透明度仍不足 2021/05/01 一手例8周年 新盤銷售透明度仍不足 瑧頤約20伙放租 開放式$9,500起步 2021/05/01 瑧頤約20伙放租 開放式$9,500起步 驗樓