瑧尚馬頭角新貴 1房月租$1.4萬起

瑧尚位於馬頭角九龍城道68號，鄰近興建中的屯馬綫土瓜灣站。項目已屆現樓，目前有約40個租盤，月租由$1.4萬起。

利嘉閣地產高級經理黃育華指出，瑧尚暫錄5宗租賃成交，業主租金回報達3厘水平。例如極高層

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