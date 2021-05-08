瑧尚馬頭角新貴 1房月租$1.4萬起 置業家居 2021/05/08 分享： 瑧尚位於馬頭角九龍城道68號，鄰近興建中的屯馬綫土瓜灣站。項目已屆現樓，目前有約40個租盤，月租由$1.4萬起。 利嘉閣地產高級經理黃育華指出，瑧尚暫錄5宗租賃成交，業主租金回報達3厘水平。例如極高層 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 瑧尚高層1房 今日 瑧尚高層1房 收樓質素良好 惟家電有小問題【獲92分】 今日 收樓質素良好 惟家電有小問題【獲92分】 你可能感興趣 瑧尚高層1房 今日 01:00 瑧尚高層1房 收樓質素良好 惟家電有小問題【獲92分】 今日 01:00 收樓質素良好 惟家電有小問題【獲92分】 最新專欄文章 更多 收樓質素良好 惟家電有小問題【獲92分】 今日 收樓質素良好 惟家電有小問題【獲92分】 瑧尚高層1房 今日 瑧尚高層1房 朗濤逾千呎居停 日式簡約設計愜意舒適 今日 朗濤逾千呎居停 日式簡約設計愜意舒適 一手例8周年 新盤銷售透明度仍不足 2021/05/01 一手例8周年 新盤銷售透明度仍不足 瑧頤約20伙放租 開放式$9,500起步 2021/05/01 瑧頤約20伙放租 開放式$9,500起步 瑧尚 物業出租