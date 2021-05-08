豪門及御‧豪門屋苑解構

景觀：戶戶開揚景向東南遠眺維港

豪門及御‧豪門2座物業樓高逾30層，而且屋苑基座夠高，各單位的景觀也較為開揚。向東南景觀較佳，望啟德發展區，遠眺維多利亞港海景。不過，啟德發展區有多個項目相繼落成，屆時景

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