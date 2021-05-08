豪門及御‧豪門屋苑解構 置業家居 2021/05/08 分享： 景觀：戶戶開揚景向東南遠眺維港 豪門及御‧豪門2座物業樓高逾30層，而且屋苑基座夠高，各單位的景觀也較為開揚。向東南景觀較佳，望啟德發展區，遠眺維多利亞港海景。不過，啟德發展區有多個項目相繼落成，屆時景 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（二） 相關文章 豪門及御‧豪門主攻家庭客 鄰近宋皇臺站 享鐵路優勢 今日 豪門及御‧豪門主攻家庭客 鄰近宋皇臺站 享鐵路優勢 豪門及御‧豪門屋則大觀園 今日 豪門及御‧豪門屋則大觀園 你可能感興趣 豪門及御‧豪門主攻家庭客 鄰近宋皇臺站 享鐵路優勢 今日 01:00 豪門及御‧豪門主攻家庭客 鄰近宋皇臺站 享鐵路優勢 豪門及御‧豪門屋則大觀園 今日 01:00 豪門及御‧豪門屋則大觀園 最新專欄文章 更多 豪門及御‧豪門主攻家庭客 鄰近宋皇臺站 享鐵路優勢 今日 豪門及御‧豪門主攻家庭客 鄰近宋皇臺站 享鐵路優勢 豪門及御‧豪門屋則大觀園 今日 豪門及御‧豪門屋則大觀園 YOHO MIDTOWN 享交通購物之便 1房入場費$700萬起 2021/04/24 YOHO MIDTOWN 享交通購物之便 1房入場費$700萬起 元朗站上蓋項目 提供2,000伙 2021/04/24 元朗站上蓋項目 提供2,000伙 YOHO MIDTOWN屋則大觀園 2021/04/24 YOHO MIDTOWN屋則大觀園 御‧豪門 九龍城區 二手市場 放盤 物業出租