豪門及御‧豪門屋則大觀園 置業家居 2021/05/08 分享： 樓齡約15年的豪門提供212伙，標準單位戶型由2房至3房1套，另設特色單位及複式戶，實用面積541至1,492平方呎。豪門提供御‧豪門沒有的2房戶型，實用面積541至574平方呎，僅提供66伙。3房則 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（二） 相關文章 豪門及御‧豪門主攻家庭客 鄰近宋皇臺站 享鐵路優勢 今日 豪門及御‧豪門主攻家庭客 鄰近宋皇臺站 享鐵路優勢 豪門及御‧豪門屋苑解構 今日 豪門及御‧豪門屋苑解構 你可能感興趣 豪門及御‧豪門主攻家庭客 鄰近宋皇臺站 享鐵路優勢 今日 01:00 豪門及御‧豪門主攻家庭客 鄰近宋皇臺站 享鐵路優勢 豪門及御‧豪門屋苑解構 今日 01:00 豪門及御‧豪門屋苑解構 最新專欄文章 更多 豪門及御‧豪門主攻家庭客 鄰近宋皇臺站 享鐵路優勢 今日 豪門及御‧豪門主攻家庭客 鄰近宋皇臺站 享鐵路優勢 豪門及御‧豪門屋苑解構 今日 豪門及御‧豪門屋苑解構 YOHO MIDTOWN 享交通購物之便 1房入場費$700萬起 2021/04/24 YOHO MIDTOWN 享交通購物之便 1房入場費$700萬起 元朗站上蓋項目 提供2,000伙 2021/04/24 元朗站上蓋項目 提供2,000伙 YOHO MIDTOWN屋則大觀園 2021/04/24 YOHO MIDTOWN屋則大觀園 御‧豪門 九龍城區 二手市場 放盤 物業出租