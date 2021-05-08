豪門及御‧豪門屋則大觀園

樓齡約15年的豪門提供212伙，標準單位戶型由2房至3房1套，另設特色單位及複式戶，實用面積541至1,492平方呎。豪門提供御‧豪門沒有的2房戶型，實用面積541至574平方呎，僅提供66伙。3房則

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