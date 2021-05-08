豪門及御‧豪門主攻家庭客 鄰近宋皇臺站 享鐵路優勢

屯馬綫將於今年全綫通車，豪門及御‧豪門坐落在九龍城區，鄰近港鐵宋皇臺站，靜中帶旺，2房最平由$930萬起，主攻家庭客。

同樣位處九龍城沙浦道的豪門及御‧豪門，由華懋發展，分別提供212及266個住宅單位

...