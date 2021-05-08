【推介1】Cat First貓派 代理台灣Myzoo木系傢俬

來自台灣Myzoo的天然木系傢俬，涵蓋家居用跳台、睡窩、寵物碗及貓砂箱等，選材上主要包括胡桃木及橡木兩種。客人亦可按個人喜好或家居設計，選擇原木色及索色（如黑色及白色）效果。當中最吸引筆者的，首選造型

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