【推介2】韓國Dfang 引入皇牌寵物家具 置業家居 2021/05/08 分享： 來自韓國的寵物保護家具，由Dfang自家研發、設計及生產。當中，防滑軟墊採用高密度泡沫棉，吸震兼回彈力強，有效保護寵物關節，同時可避免狗狗跳上梳化時跣腳甚至扭傷。軟墊四邊以壓邊密封設計，確保100%防 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居頭條 相關文章 家居寵物樂園 小家具大驚喜 今日 家居寵物樂園 小家具大驚喜 【推介1】Cat First貓派 代理台灣Myzoo木系傢俬 今日 【推介1】Cat First貓派 代理台灣Myzoo木系傢俬 【推介3】本地Pricerite聯乘Furries 首創寵物傢俬系列 今日 【推介3】本地Pricerite聯乘Furries 首創寵物傢俬系列 你可能感興趣 家居寵物樂園 小家具大驚喜 今日 01:00 家居寵物樂園 小家具大驚喜 【推介1】Cat First貓派 代理台灣Myzoo木系傢俬 今日 01:00 【推介1】Cat First貓派 代理台灣Myzoo木系傢俬 【推介3】本地Pricerite聯乘Furries 首創寵物傢俬系列 今日 01:00 【推介3】本地Pricerite聯乘Furries 首創寵物傢俬系列 最新專欄文章 更多 家居寵物樂園 小家具大驚喜 今日 家居寵物樂園 小家具大驚喜 【推介3】本地Pricerite聯乘Furries 首創寵物傢俬系列 今日 【推介3】本地Pricerite聯乘Furries 首創寵物傢俬系列 【推介1】Cat First貓派 代理台灣Myzoo木系傢俬 今日 【推介1】Cat First貓派 代理台灣Myzoo木系傢俬 母親節窩心禮物合集 2021/05/01 母親節窩心禮物合集 Dyson母親節專屬造型服務體驗 2021/05/01 Dyson母親節專屬造型服務體驗 家居 實惠家居 家具 寵物照顧 消費資訊