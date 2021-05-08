【推介2】韓國Dfang 引入皇牌寵物家具

來自韓國的寵物保護家具，由Dfang自家研發、設計及生產。當中，防滑軟墊採用高密度泡沫棉，吸震兼回彈力強，有效保護寵物關節，同時可避免狗狗跳上梳化時跣腳甚至扭傷。軟墊四邊以壓邊密封設計，確保100%防

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