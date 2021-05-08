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【推介3】本地Pricerite聯乘Furries 首創寵物傢俬系列

置業家居 2021/05/08

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Pricerite實惠旗下Pricerite Pet首度推出PetSpace寵物專用傢俬系列，除了人與寵物共融的3座位布藝梳化外，還有貓貓狗狗也可共用的組合櫃，均以低甲醛E1級刨花板製成。當中，以

...

欄名 : 家居頭條

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