電視掛牆 配搭All-in-one 喇叭【客廳篇】 置業家居 2021/05/08 分享： 「客廳這個空間是我和丈夫相處最多的地方，很多時會在這裏看電視、Netflix或是看書。我們沒有電視櫃、CD機或DVD機，只有一部電視、植物和喇叭；喇叭選擇了一款多用途（All-in-one）喇叭，而非 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 自家‧作 相關文章 收納師的極簡家居 今日 收納師的極簡家居 開放式設計 動綫規劃【廚房篇】 今日 開放式設計 動綫規劃【廚房篇】 白色主調 不設床架及衣櫃【主人房篇】 今日 白色主調 不設床架及衣櫃【主人房篇】 書枱零雜物 五層櫃收納文具【書房篇】 今日 書枱零雜物 五層櫃收納文具【書房篇】 你可能感興趣 收納師的極簡家居 今日 01:00 收納師的極簡家居 開放式設計 動綫規劃【廚房篇】 今日 01:00 開放式設計 動綫規劃【廚房篇】 白色主調 不設床架及衣櫃【主人房篇】 今日 01:00 白色主調 不設床架及衣櫃【主人房篇】 最新專欄文章 更多 收納師的極簡家居 今日 收納師的極簡家居 書枱零雜物 五層櫃收納文具【書房篇】 今日 書枱零雜物 五層櫃收納文具【書房篇】 白色主調 不設床架及衣櫃【主人房篇】 今日 白色主調 不設床架及衣櫃【主人房篇】 開放式設計 動綫規劃【廚房篇】 今日 開放式設計 動綫規劃【廚房篇】 阿仙奴球場帶入屋 2018/06/30 阿仙奴球場帶入屋 裝修設計 家居