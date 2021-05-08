電視掛牆 配搭All-in-one 喇叭【客廳篇】

「客廳這個空間是我和丈夫相處最多的地方，很多時會在這裏看電視、Netflix或是看書。我們沒有電視櫃、CD機或DVD機，只有一部電視、植物和喇叭；喇叭選擇了一款多用途（All-in-one）喇叭，而非

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