開放式設計 動綫規劃【廚房篇】

來到廳區一旁的開放式廚房，可謂全屋之中花費最多心思設計之地。「設計這個一字型開放式廚房時，我加入了動綫的規劃。動綫即是一個人入廚房煮食時的步驟，以我自己為例，首先會在雪櫃取出食材、洗食材、切食材，最後

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