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白色主調 不設床架及衣櫃【主人房篇】

置業家居 2021/05/08

分享：

來到主人房，同樣以白色為主調。Sharon未有使用床架，她認為節省了床架的錢來購買一張較好、較厚的床褥，更能提升睡眠質素；主人房的另一邊就是擺放衣物的位置。「這裏原本有個頂天立地的衣櫃，我們拆掉後改為

...

欄名 : 自家‧作

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