白色主調 不設床架及衣櫃【主人房篇】 置業家居 2021/05/08 分享： 來到主人房，同樣以白色為主調。Sharon未有使用床架，她認為節省了床架的錢來購買一張較好、較厚的床褥，更能提升睡眠質素；主人房的另一邊就是擺放衣物的位置。「這裏原本有個頂天立地的衣櫃，我們拆掉後改為 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 自家‧作 相關文章 收納師的極簡家居 今日 收納師的極簡家居 電視掛牆 配搭All-in-one 喇叭【客廳篇】 今日 電視掛牆 配搭All-in-one 喇叭【客廳篇】 開放式設計 動綫規劃【廚房篇】 今日 開放式設計 動綫規劃【廚房篇】 書枱零雜物 五層櫃收納文具【書房篇】 今日 書枱零雜物 五層櫃收納文具【書房篇】 你可能感興趣 收納師的極簡家居 今日 01:00 收納師的極簡家居 電視掛牆 配搭All-in-one 喇叭【客廳篇】 今日 01:00 電視掛牆 配搭All-in-one 喇叭【客廳篇】 開放式設計 動綫規劃【廚房篇】 今日 01:00 開放式設計 動綫規劃【廚房篇】 最新專欄文章 更多 收納師的極簡家居 今日 收納師的極簡家居 書枱零雜物 五層櫃收納文具【書房篇】 今日 書枱零雜物 五層櫃收納文具【書房篇】 開放式設計 動綫規劃【廚房篇】 今日 開放式設計 動綫規劃【廚房篇】 電視掛牆 配搭All-in-one 喇叭【客廳篇】 今日 電視掛牆 配搭All-in-one 喇叭【客廳篇】 阿仙奴球場帶入屋 2018/06/30 阿仙奴球場帶入屋 裝修設計 家居