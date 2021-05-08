書枱零雜物 五層櫃收納文具【書房篇】 置業家居 2021/05/08 分享： 單位2房1廳，其中一間是主人房，另外就是書房，亦是Sharon的工作重地。「當初設計書房時，最大的考慮要點是：如何可以令自己專心工作，因為疫情期間很多時都是Home office。要讓自己專心工作，第 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 自家‧作 相關文章 收納師的極簡家居 今日 收納師的極簡家居 電視掛牆 配搭All-in-one 喇叭【客廳篇】 今日 電視掛牆 配搭All-in-one 喇叭【客廳篇】 開放式設計 動綫規劃【廚房篇】 今日 開放式設計 動綫規劃【廚房篇】 白色主調 不設床架及衣櫃【主人房篇】 今日 白色主調 不設床架及衣櫃【主人房篇】 你可能感興趣 收納師的極簡家居 今日 01:00 收納師的極簡家居 電視掛牆 配搭All-in-one 喇叭【客廳篇】 今日 01:00 電視掛牆 配搭All-in-one 喇叭【客廳篇】 開放式設計 動綫規劃【廚房篇】 今日 01:00 開放式設計 動綫規劃【廚房篇】 最新專欄文章 更多 收納師的極簡家居 今日 收納師的極簡家居 白色主調 不設床架及衣櫃【主人房篇】 今日 白色主調 不設床架及衣櫃【主人房篇】 開放式設計 動綫規劃【廚房篇】 今日 開放式設計 動綫規劃【廚房篇】 電視掛牆 配搭All-in-one 喇叭【客廳篇】 今日 電視掛牆 配搭All-in-one 喇叭【客廳篇】 阿仙奴球場帶入屋 2018/06/30 阿仙奴球場帶入屋 裝修設計 家居