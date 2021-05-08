極簡主義平日聽得多，極簡主義者的家居你又有否參觀過？今期到訪Home Therapy創辦人及收納師林翠君（Sharon）478呎2房1廳的家，整個單位由她和丈夫二人一手一腳構思及設計，全屋以黑、白、灰

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