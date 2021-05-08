頻檢取代隔離檢疫 檢測質素須守好

從杜拜入境的印度男子將變種病毒流入本港社區後，政府強制上千名居民入營檢疫21天，招來怨言，當局昨宣布以頻密檢測取代隔離檢疫，完成疫苗接種人士可縮短檢疫期，回應了本報一再反映的民困及改善建議。惟昨天再有女傭完成檢疫後確診，凸顯入境檢疫措施仍有漏洞，當局除增加檢測次數，更須提升檢測質素，並細心考慮應否引入抗體測試，才能避免再有漏網之魚進入社區。

彈性檢疫減擾民 政策執行須到位

根據新檢疫措施，之前因個別人士感染變種病毒而要全幢大廈入營坐21日「疫監」的人士，若最新檢測呈陰性便可回家，但未來須進行4次強檢。若未來有源頭不明變種病毒個案出現，會先為居民進行強檢，之後要分4次強檢，並進行21天自我監測管理。若大廈環境惡劣，或出現多過1宗確診，則全幢居民須入營檢疫21天；但措施並非一刀切，若已完成疫苗接種，檢疫期會縮短至14天，另加7天自我監測。當局還對來自低中高風險地區已打針的入境人士，縮短檢疫期。

港府以頻檢取代入營檢疫，皆因之前措施擾民，全幢大廈居民未必曾跟確診的女傭有接觸，因此而要即時突然坐「疫監」，為生活作息帶來極大的不便和焦慮。更重要是港府在執行相關措施時欠缺周詳規劃，又沒有足夠人手資源配合，結果荃威花園R座、康怡N2座及薄扶林豪峰單是封區檢測耗時兩天仍未完成，而豪峰部分居民更拒絕撤離檢疫。

由於變種病毒傳播力強，當局最初擔心出現社區大爆發，才採取更嚴厲檢疫措施。當局在成功追蹤到傳播鏈後，在檢討首批因變種病毒而將於今晨坐完「疫監」的佐敦伯嘉士大廈居民，檢測悉數呈陰性，加上港人防疫意識高，社區並未出現預期爆發，遂決定調整檢疫措施。

政府檢疫措施不再一刀切，增添彈性之餘，更凸顯是以科學考量，但頻檢代替入營檢疫，家居檢疫是否執行到位，完全視乎市民是否願意配合頻密檢測，以及檢測質量是否徹底做得到位。

宜訂採樣標準 研究加抗體檢測

早前日均檢測量高達11萬，當局有能力提升檢測量的同時，亦要提升檢測質素，尤其是入境檢疫方面。繼印度疫漢在完成檢疫後將變種病毒帶入社區後，昨天有印傭在強檢時確診，而她上月底才完成檢疫，在在反映入境檢疫有甩漏。究竟是檢疫酒店採樣員馬虎？抑或變種病毒潛伏期特長？還是核酸檢測已無法驗出變種病毒？

事實上，芬蘭和法國都出現可騙過核酸檢測的變種病毒。機場作為防疫的首道防綫，港府有必要檢視引入新檢測技術需要，或參考外國經驗鼓勵科企與大學研發新檢測方法。例如新加坡國立大學和南洋理工大學，均與科企合作研發出兩款呼吸檢測系統，可在2分鐘內有結果，並已在樟宜機場進行試驗。

當局同時要檢視檢疫酒店的檢測質素，除了規定要有專業資格護士負責採樣，更應研究訂出採樣標準，因採樣棒深入鼻腔程度和停留時間，都會影響準確度，訂立標準則有準則可依；並不時派人抽查，確保檢測質素。當局應考慮為檢疫人士進行抗體測試，是否有效，力求不再出現走漏個案。

外圍變種病毒肆虐，港府須嚴防輸入，內防爆發，關鍵是檢測質量須做得好，守得穩，才有機會達致清零。

責任編輯：陳靜芬