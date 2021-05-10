今個五一假的票房初步成績單又發放，三天下來，開畫是史上第二強，今年加至五天假，像補回農曆年假，整個消費氣氛提升不少。

具體話題作方面，張藝謀的《懸崖之上》無疑佔盡輿論，可說是近幾年來最好的一部張藝謀作品，而且是他未拍過的抗戰時期東北地區的諜戰故事，坊間都把它和幾年前大賣又好評的《風聲》來比，尤其是當中張譯被虐待迫供的場面，極盡SM能事，最多人講。

但奇怪是，票房領先的是小本愛情劇《你的婚禮》，講橫跨十五年的愛情，因劇種不吸引所以未看，但好奇為甚麼會是它跑出，一問，原來主演許光漢和章若楠都算有名氣，兼且同檔沒有其他純愛情故事作拍拖戲吧！

真正值得談的成熟類型變種，兼執行上較有新意的，是郭富城主演的《秘密訪客》，因為它確實在故事之外，有更多值得談論的隱喻，甚至題材也是各種踩界，把國產電影界綫又推遠些。它以懸疑片去包裝，講一個嘗試去重組已破碎家庭的故事，當中提到表面幸福的家庭，其實各自是演員，甚至是囚奴這一點，可堪玩味。而且又涉及少年犯罪、暴力場面、同性戀、同妻、代孕等被視為敏感社會議題，得重重審查刪改。總體而言，把它和《上流寄生族》並排來看會頗有趣，因它在韓國拍攝，模糊了故事地理，意指它並非發生在中國，而且都有一個豪宅地下室困着人。

港產片表現又如何？講香港殖民時期探長貪污的《追虎擒龍》緊跟其後，在廣東地區票房甚至排第二表現不錯，不過整個牌面，以為是之前早在宣傳的《風再起時》，後來才知不是同一部。最跌眼鏡是古天樂的另一部《真．三國無雙》，有那麼多打機粉絲都撑不起，可說古裝打鬥片這陣確已不屬熱門類型。