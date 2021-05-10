改善膝關節痛宜先減重

「平日，我媽最愛逛街市，挽着大包小包回來，然後就動手下廚煲湯。這兩天她竟主動提議買外賣，似乎是膝關節痛的問題嚴重了；我提議她去看醫生，她總是很抗拒。」Judy問我。

「我認為應先了解她膝關節痛的問題，是屬於退化性骨關節炎，即骨與骨之間作為保護的軟組織因退化而磨蝕，抑或是自身免疫系統出現問題，而導致關節產生慢性發炎、灼痛紅腫的反應。」我說。

Judy憂心地說：「她患的應是退化性關節炎，體形上，她身高比我矮小，體重卻比我高；她四肢相對纖瘦，脂肪卻集中在肚腩位置，所以體重對膝關節的負荷或更大。」

「對！平日宜盡量減少提取重物，可多以購物手拉車代替用手挽，亦應減少上、落梯級及斜路；不過最重要還是注意體重問題，保持健康體重，可減輕身體對膝關節造成的負荷，改善病情。」

Judy歎了一口氣，說：「我也想帶她來見你，她總推搪說不用，說自己平日吃的也是多菜少肉。」

「但要緊記，減重並非要減少進食肉類或蛋白質類食物，若蛋白質攝取不足，會令身體肌肉流失；缺乏肌肉的支撑，會影響關節活動能力，加速退化。」我提醒她。

「何謂足夠蛋白質？」

「長者常因牙齒咀嚼能力欠佳，或擔心肉類不利健康，因而會減少進食肉類。但其實，根據成人健康飲食金字塔的建議，每日應進食六至八両蛋白質類食物（包括瘦肉、海鮮、雞蛋、豆類及豆製品），一両分量約等同一個乒乓球大小。」

（編按：有建議膝關節痛可服用葡萄醣胺補充劑紓緩，到底是否有用？而患者最適宜做甚麼運動來減重？讀者可【按此】收看營養師解說。）