夥年輕人談及愛情，才學曉潮語Girlfriendable和Boyfriendable（縮寫分別為gfable和bfable），意即適合做女朋友和男朋友的人。我們很自然討論到，究竟甚麼人是girl／boyfriendable呢？三字頭的擇偶條件，明顯跟二字頭不同，會考慮到長遠的相處和未來。我靜靜地聽他們各自表述，忽然六對眼望着我問：「咁你點睇？」

老實講，我會先把「幸福」放進考慮框架。一個人是否girl／boyfriendable又或是否wife／husband material，首先要看對方可否給予自己幸福，而幸福跟幸福感並不一樣。幸福是客觀指標，即和對方一起，會有雙方可一直走下去的美好將來和憧憬，這是兩個人認真經營愛情的先決條件。幸福感是主觀的當下感受，可以只是登時很浪漫、很sweet sweet的感覺，但這種甜到漏未必有未來式。所以，能給你幸福感的人，不一定可給你真正幸福，兩者要分清楚。

有些情況，根本不能給一個人造就幸福的客觀條件，如在其將來計劃裏，根本沒有預設有你的位置或參與的人、已有家室者、連自己都養不起的人，又或喜歡左右逢源的人等，那麼，這段愛情在客觀上是沒有將來的，極其量只能給你一剎那的幸福感，而非真正幸福，對方亦可能從未認真考慮過給你幸福。

想想韋小寶這類人物，口甜舌滑到哄得下月亮，對每個老婆都天花龍鳳捧上天；面對韋小寶這樣的情人，與他單獨相對那刻，必定幸福感爆棚，但現實呢？他的愛，要分七份，但真正的愛情裏，豈能多過兩個人？當上他老婆之一，只能分到七分一的愛，極其量有幸福之感而無幸福之實。我不懷疑韋小寶對七位老婆都很喜歡，但談不上真愛，他最愛的，其實只有自己。

我的愛情忠告是：一、別把小小幸福感誤當真正幸福，這個誤會很大整蠱，亦可令你很痛苦。二、人生很短，別委屈自己，要相信自己值得擁有幸福。三、識找，就要找個能真正給你幸福兼幸福感的人，那才對得住愛情，對得住自己。