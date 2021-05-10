有人有垃圾 人類派清道夫上太空

上篇文章說到廢棄人造衛星、太空探測器等壽終正寢的時候，部分會被引導重返地球銷毁，較大碎片會墜落南太平洋，「安葬」於一個方圓2,000多公里都沒有陸地的地區，名叫「尼莫點」（Point Nemo），就是所謂「航天器墳場」。除此之外，功成身退的人類航天器，還會有甚麼歸宿呢？

「史普尼克1號」（Sputnik-1）是蘇聯發射的第一顆人造衛星，也是人類史上第一顆衛星，到目前為止，全世界有至少7個國家掌握獨立發射人造衛星的技術，一共向太空發射了逾3,000顆人造衛星。這些衛星環繞地球，有的在正常運行工作，但不少接近或者已經「退休」。

功成身退航天器 海葬外還可天葬

據美國及歐洲太空總署估計，目前有至少逾億件太空垃圾，包括報廢衛星及破損航天器之類大大小小碎片，環繞地球運行。然而與我們生活中的垃圾不同，這些垃圾處於高速運動狀態，相當一部分在離地面300、400公里左右，近地軌道上高速運行，部分速度約為每秒7至8公里，可以想像如果碰撞，摧毁力量有多大。

現實世界中，至少發生了6次衛星相撞事故。2009年2月，美國「銥星33」與俄羅斯已報廢的「宇宙2251」衛星，在西伯利亞上的太空相撞，是人類有史以來首次近地軌道人造衛星相撞事件。除了相撞的航天器損壞或直接報廢，碰撞後產生的碎片，對其他環繞地球的航天器、衛星也是威脅。據報道曾經有模擬，如果兩個「天宮二號」大小航天器在近地軌道相撞，產生的碎片可能會讓人類未來10多年內，都無法安全發射衛星。

人造衛星、各類航天器等完成任務後，會環繞地球飛行，變成漂浮太空的垃圾。為了在軌或即將發射的航天器正常且安全運行，就要好好處理這些退役者。除了之前說過的「火葬」方式，即是讓報廢的衛星等減速下降，受引力牽引落回地球，在落下過程中，衛星會與地球大氣層劇烈摩擦，產生足夠高溫，從而被燒蝕殆盡。

如果衛星或航天器體積太大，不能完全燃盡，碎片也會被安排落到南太平洋「尼莫點」一帶，盡可能減少對人類構成影響。現今大多數國家，火箭升空過程中被丟棄部分，以及報廢低軌道衛星與航天器等，都採用「火葬」，或者比喻為「海葬」。

另一個方式，可以稱之為「天葬」。對於距地面300、400公里的近地軌道衛星，讓它重返地球是個好辦法，但距離赤道上空36,000公里軌道上，也有着很多各國地球同步衛星，就不那麼容易了，於是人們想出第二種處理報廢衛星的方法--「天葬」，顧名思義，是把衛星「掛」在遙遠天上。它和讓報廢衛星下降重返地球大氣層的方法不同，而是相反，控制它上升到比地球同步軌道更高的廢棄軌道，那裏被稱為「墓地軌道」或「墳場軌道」，「暫時」留在太空中。

「墓地軌道」夠高，距離地球很遠，衛星也稀疏。這樣做一方面可以為新發射的衛星騰出位置，另一方面防止退役衛星等出現突然狀況，例如爆炸或者突然脫軌，對運行中的其他衛星造成影響，保證其他衛星的安全。1997年，機構間太空碎片協調委員會（Inter-Agency Space Debris Coordination Committee，IADC）制定了一套規章，以保證地球同步軌道能夠保持「整潔」，沒有廢棄衛星。組織指定，地球同步衛星壽命終結時，應該被推進到同步軌道上空300公里處的「墳場軌道」。

除了運行在地球軌道上的航天器，離地球更遠的深空探測器，也會根據情況採用受控制下離軌的方法，然後所謂硬着陸在距離最近的天體上。這樣做，不僅能防止深空探測器出現突發狀況造成意外，影響到日後的航天器遇上危險，還能夠減少太空垃圾，保護太空環境，又能夠物盡其用。以月球探測器為例，中國的「嫦娥1號」、日本的「月亮女神1號」等月球探測器，在壽命末期完成任務後，便由人為控制下，在月球表面硬着陸。在「英勇犧牲」前的過程中，探測器逐漸接近月球表面，不僅能夠拍攝更多更清晰的月面照片，而且可以試驗測控技術，一舉多得。

對於受控制的航天器的處理，可以是「天葬」或「火葬」，那麼因故障不受控制的航天器又怎麼辦？除了暫時「忘記」，或者用導彈摧毁，這類航天器還可以在軌維修或者回收，但成本較高，廢棄的航天器或衛星必須有足夠價值才值得這樣做。例如「西聯星6號」（Westar VI），原本是美國一顆軌道通訊衛星，1984年由「挑戰者」號穿梭機帶上太空，但由於發動機提前熄火，衛星未能進入預定軌道。在太空無所事事約10個月後，「西聯星6號」由穿梭機「發現號」捕獲，並帶回地球。後來，經修理的「西聯星6號」被本港的亞洲衛星公司購買，改名「亞洲1號」衛星（AsiaSat 1），由「長征3號」運載火箭發射升空，重返太空發揮所長，執行任務，主要為中國及亞洲各國和地區提供通訊服務，促進了區內廣播技術發展，為亞洲的電視歷史揭開新一頁，大家也曾受惠。例如李澤楷的衛視頻道，發送平台都是「亞洲1號」。在太空飛過4,700多個日日夜夜，標誌亞洲正式邁入衛星通訊年代，「亞洲1號」在2003年完成使命退役。

太空垃圾日增 人類不可規避問題

「墳場軌道」與「尼莫點」的存在，暫時解決了退休役衛星與航天器等的最終去處，但人類依然有必要探索新一代太空垃圾的處理方式。近日，歐洲太空總署表示，將與瑞士私人公司合作，啟動太空碎片清除計劃，試圖在2025年開始，利用航天器收集太空垃圾帶回地球大氣層燒毁（請【按此】觀看「清理太空垃圾模擬動畫」）。

今天，民營航天事業興起，衛星體積亦愈來愈小，數量愈來愈多，太空垃圾的處理，在很長一段時間將會成為人類不可避開，需要解決的問題。我們不能單單只顧放東西上太空，也要安排清道夫搞搞清潔，否則「外星人」或會來投訴。