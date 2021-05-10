香港公共廣播 未來6大發展新方向

近月新聞界及公眾皆關注香港電台部分高層和資深監製辭職。客觀而言，從傳媒機構轉型的角度，這或許是改革港台之唯一出路：因為公務員乃「終身受聘」的一種職業，跟商業營運傳媒最大分別，是港台「長約」公務員若不能配合節目內容或製作方針轉變，政府作為僱主既不能直接裁員，亦難調配傳媒人到其他部門，從事性質截然不同之公務，故部分不肯轉型員工自己呈辭，縱令人力資源流失實屬可惜，卻是剩下來的必然結局。

有輿論認為，引發港台部分資深員工離職，是強行迫令此公營廣播機構「去政治化」或「硬撑政府」的後果，然而此說法並不準確：傳統學術研究就公共廣播功能之普遍共識，是透過提供私營媒體未有提供的節目內容，而令傳媒生態更多元--隨着社交網絡崛起引致政治KOL氾濫，不論立場藍黃的傳媒，基本上均以狠批政府為主。這情況雖可理解為官員辦事不力而導致兩面不討好，但更大可能是因為網絡言論往往追求激進而負面聲音，藉以吸引讚好及廣傳。

加強節目內容多元化 服務市民

正因如此，本港公共廣播機構即使毋須支持政府，卻有必要為市民提供更多角度，包括多解釋政策原委，而沒需要介入藍黃兩派之間的政治爭拗。宏觀而言，為求讓公共廣播的內容更多元，港台一方面要製作更多時政以外的其他類型節目，另一方面亦必須突破過去那種因循的節目規劃模式。

固然會有人質疑：港台不是一直有製作政治話題以外的內容嗎？但從資源調配角度，港台在投放人才和資金方面（無論是製作還是宣傳費），多年來明顯側重新聞及公共事務節目，故從內容多元化角度，其他類型節目的製作和支援均明顯不足。內部甚至有聲音認為，製作其他類型節目的單位，今次乃受一小撮政治立場激進的員工拖累。

須突破因循文化 積極變革創新

與其說港台受政治打壓，更切合客觀現實之說法，當是因機構老化而故步自封，除了製造政治熱話外便黔驢技窮，難以吸引受眾注意，這亦解釋了為何長期側重新聞及公共事務。值得注意的是，港台守舊並非僅限於節目製作，而是貫徹整個機構流程，形成一種因循文化：例如今年2月發表的《香港電台管治及管理檢討報告》，便指出「各分部自行管理其所屬業務範疇的重要資料。盡管使用了資訊系統，但日常運作仍繼續產生大量的紙張」，更匪夷所思是「某些部門的會計程序仍然是使用人手及並非電腦化！」在今天全面數碼化的世界，遑論不斷融合新科技的傳媒行業，還用人手入數肯定極度落後。

打造具公信力 公共衞生傳訊網

當然，不願意變革的舊人走了，只代表阻力減少，並非等於機構能自動更新。從積極創新的角度思考，港台並非只得目前坊間不斷抹黑的「維穩」一途，而至少有6種因應當下形勢而秉承公共廣播社會責任的發展新方向：

（1）歷史檔案紀錄--上周有聲音批評，港台不應刪除於Facebook和YouTube等平台上架超過一年的影片，不接受港台社交網絡要跟官方網站一致「只提供12個月節目重溫」的做法。與其予人「消滅歷史」之口實，港台應展現魄力，短期內全面數碼化過去數十年塵封的錄音帶和錄影帶，再跟政府檔案處及香港電影資料館合作，讓公眾得以借閱這些用公帑製作的歷史檔案，也對學術研究有幫助。

（2）推廣藝術文化--隨着西九文化區逐步落成，特別是當代視覺文化博物館M+和香港故宮文化博物館即將開幕，香港有必要盡快訂立一個長綫藝術文化教育計劃，而最理想的負責單位實非港台莫屬：因為香港電台第四台既有悠久的藝術推廣傳統，亦深諳傳媒運作，必定能與西九管理局和康文署相輔相成。政治與藝術也有千絲萬縷的關係，港台若能把社會的政治燥動昇華，提升人民修養，那就更是一樁美事。

（3）公共衞生傳訊--依照目前形勢來看，抗疫肯定是場持久戰。要避免市民因為抗疫疲勞而疏於防範，以及就未來出現的變種病毒和疫苗，向港人提供最新資訊，港台全台上下絕對有能力打造一個具公信力的公共衞生傳訊網。誠然，鼓勵市民接種疫苗並非為幫助特區政府，協助市民步出疫境，亦可視為公共廣播的應有之義。

直播學界賽事 增年輕人歸屬感

（4）新聞核實查證--港台作為以公帑營運傳媒，某程度上超然於商界之市場運作壓力，至少沒有廣告或訂戶數量目標。與其跟私營傳媒鬥快，倒不如鬥準：在假新聞和誤導信息氾濫的今天，港台可運用本來側重於新聞及公共事務節目的實力，反過來監察本港各新聞平台（包括網絡媒體）有否誤導受眾。畢竟私營傳媒難以花這樣的人力物力fact check，亦多數不願意批評行家，故港台作為公營廣播機構，倒能中立不倚，以正視聽。

（5）學界體育網絡--世界各地的公營廣播機構都在思考，如何跟年輕一代建立關係。港台不妨運用現有資源，直播香港全部學界賽事，並同時訓練學生或剛畢業的年輕人為體育評述員，以專業有系統的運作方式，彌補目前大部分校園電視台之不足。反正商營傳媒認為此舉無利可圖，港台便可獨家以此渠道發掘台前幕後新人，加強全港學生對傳媒運作的認識，以及對港台的歸屬感。

拓大灣區資料庫 包括生活資訊

（6）大灣區資料庫--盡管今天仍有很多港人抗拒粵港澳大灣區，但實情是此乃國策，避無可避、不得不理。既如是，港台應運用作為「官台」之優勢，製作港人該盡早認識的大灣區生活資訊（像在內地如何求醫），節目不應一味唱好，反而要提醒回內地或會遇到的陷阱之內容。

▲ 香港電台即使毋須支持政府，卻有必要為市民提供更多角度，包括多解釋政策原委，而沒需要介入政治爭拗。（資料圖片）