印度疫情失控 牽動國際政經格局

印度新冠肺炎疫情海嘯式反彈，確診人數一個月間幾乎翻倍，突破2,000萬全球第二；死亡人數也超越墨西哥成全球第三，僅次美國及巴西。印度火葬場滿目盡是疫情死者屍骸，畫面震撼全球。這場人間悲劇除讓無數家庭破碎，構成難以估量社會成本，還可能牽動着國際經濟和政治格局。

印度第二波疫情既暴露出當地問題，也反映了世界嘗試擺脫疫情的難度。對一個人口近14億的國家而言，印度抗疫表現原本算是相當不錯。

記得去年，各方專家還嘗試給出各種各樣的解釋，說印度人口整體相對年輕，而且城市化程度較低，使印度疫情遠比不少西方發達國家受控。

印新症續飈 消減經濟勁彈展望

怎料疫苗接種計劃今年展開後，印度疫情反而一發不可收拾。這除有政府與民眾抗疫疲勞，變得鬆懈，大肆舉行節日活動，又缺乏病例溯源追蹤機制的因素，還說明變種病毒威脅不可少覷，以至專家也難以解釋和預測疫情趨勢。印度人口佔世界六分一，且該國政經地位日益上升，當地疫情也許正在無聲地影響國際局勢。

印度經濟增長近年超越中國，是世界經濟一大發動機，疫情正威脅使它失去動力。去年3月，印度首次宣布封城時，總理莫迪（Narendra Modi）形容，如果封城21日做不好，國家就會倒退21年。

這雖然只是個比喻，但考慮到印度今天疫情規模和當地社會條件，加上當局未有果斷重新封城，經濟最終倒退若干年也不足為奇。

疫情消減了經濟強勁反彈的展望。印度官方預料，在截至3月底的上一財政年度裏，經濟收縮7.5%。分析師原預期，本財年經濟可反彈11%，現已下調至10.4%，並警告如疫情持續會有需要進一步調低。分析師普遍亦估計，印度經濟至少需要1年才可重返疫情前水平。

此外，巴西、南非等新興經濟大國也面臨和印度相似局面，勢顯著衝擊全球復甦。

外資設廠熱門地 恐礙全球復甦

印度也是繼中國之後，外資企業設廠生產一大熱門落腳地，而印度人英語水平較佳，歐美不少金融和保健服務企業，都把負責會計、資訊科技、人力資源、庫存和產業鏈管理等的後勤辦公室外判至印度。現在這一切都受到疫情影響，美國商會也直言擔心美國經濟會受拖累。

除了這些直接衝擊，印度疫情也正以不同方式，間接延長結束疫情全球大流行所需時間，對經濟造成更多損害。

印度是世界疫苗重要生產國，並有份負責製造阿斯利康（AstraZeneca）新冠疫苗，早前已向英國供應500萬劑，並經世衞組織新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX）分配至全球多個低收入國家。

但由於印度疫情爆發，政府限制疫苗出口，全球新冠疫苗短缺正在加劇。發展中國家更首當其衝，未知何時方能獲取足夠疫苗，遑論實現群體免疫。

暴露管治不足 市場吸引力勢減

印度疫情大反彈的教訓，還危及國際旅行解封前景，恐拖累世界復甦進程。多個國家和地區目前正在醞釀旅遊氣泡，歐盟27國更有意在夏季，向完成接種歐盟認可疫苗的美國人開放。但印度這種規模的疫情不受控制，勢令各地對於解除限制措施更加謹慎，對旅遊和商貿無疑都是壞消息。

經濟以外，印度在全球政治舞台的重要性也與日俱增，疫情對國際關係的影響有機會比想像中大。

印度近年被美國為首的西方國家，視為制衡中國的重要力量，以至日本、英國、歐盟國家也在各自政策中強調「印太戰略」，積極拉攏印度。但印度疫情所暴露的問題，看來或多或少會令包括印度在內各方盤算有所調整。

拜登拖延救助 中方積極施援手

疫情考驗了印美關係。印度疫情已失控多個星期，但美國拜登政府直到兩周前，才肯放寬疫苗和原材料出口限制，向印度伸出援手。美國更囤積了數千萬劑本國未有批准使用，但一早已經搶購的阿斯利康疫苗。這些都被印度看在眼裏，並引起印度輿論批評。

拜登政府外交團隊理論上都是國際主義者，並重視宣揚人權等價值。布魯金斯學會評論指出，美國今次對印度政策失誤說明，拜登政府深受前總統特朗普（Donald Trump）及其民族主義陰影籠罩，擔心對外援助會成為特朗普攻擊民主黨的彈藥。

與此同時，中國在「填補美國空缺」方面十分積極。五一長假前，外交部7次例行記者會都對印度表達慰問，並強調中方願意提供幫助。

國家主席習近平4月底向莫迪發電文，既代表中國政府和人民，亦以個人名義慰問印度政府和人民，重申中方願意加強合作和提供幫助，並表示相信印度政府一定能領導人民戰勝疫情。

只是印度仍對中國存有一定戒心，遲遲未有公開回應；直到5月1日，中國外交部發布中印外長前一日通電消息，印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）其中對習近平的慰問，以及中方所展示善意，兩度表示感謝，並稱願和中方加強抗疫合作。

美政策失誤 反利中印關係緩和

接下來，中國駐印度大使孫衛東在社交媒體公開，中國過去兩周已向印度緊急運送醫療物資，並指製氧機工廠五一也不放假，加工趕製機器支援印度。

這顯示大劫當前，印度雖然不願高調對外表示接受中國幫助，但終歸也沒有拒絕。

可以說，印度疫情突出了該國管治和社會條件的不足，及其對印度市場吸引力的限制，美國等國印太戰略設想以印度取代中國產業鏈角色，落實起來並不容易。

抗疫合作也成為了中印關係進一步緩和契機，但中印能否真正重上正向軌道，還是僅為印方一時權宜之計，相信仍待觀望。

▲ 印度疫情惡化，經濟首當其衝；由於印度在全球政治舞台的重要性也與日俱增，疫情對國際關係的影響恐比想像中大。（路透社資料圖片）