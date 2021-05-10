Windows內建防毒軟件存漏洞 產生千萬檔案 行政人員版 2021/05/10 分享： 微軟（Microsoft）為了保障用戶安全，通常都會在設備先內建防毒軟件。惟近日外媒報道指出，Windows系統內建的防毒軟件Windows Defender，出現奇怪漏洞，產生逾千萬個小檔案，佔據微 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Switch新作預購 玩遊戲學編程 今日 Switch新作預購 玩遊戲學編程 SpaceX星艦試飛 第5次終成功着陸 2021/05/07 SpaceX星艦試飛 第5次終成功着陸 威廉王子凱特王妃 YouTube頻道速吸訂閱 2021/05/07 威廉王子凱特王妃 YouTube頻道速吸訂閱 Clubhouse全球下載量 4月逾92萬次減66% 2021/05/06 Clubhouse全球下載量 4月逾92萬次減66% 鈕扣電池存安全顧慮 澳Officeworks停售AirTag 2021/05/06 鈕扣電池存安全顧慮 澳Officeworks停售AirTag Microsoft Windows 微軟（Microsoft，美：MSFT） Microsoft 商業 科技行業 創新科技及應用 科技軟件 科技硬件 IT技術 軟件