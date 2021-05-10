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Windows內建防毒軟件存漏洞 產生千萬檔案

行政人員版 2021/05/10

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微軟（Microsoft）為了保障用戶安全，通常都會在設備先內建防毒軟件。惟近日外媒報道指出，Windows系統內建的防毒軟件Windows Defender，出現奇怪漏洞，產生逾千萬個小檔案，佔據微

...

欄名 : 科技新知

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