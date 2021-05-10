Switch新作預購 玩遊戲學編程

任天堂Switch近日推出一款寓學習於娛樂的遊戲，透過特殊的互動教學，逐步教導玩家如何利用編程製作遊戲，包括格鬥、賽車、射擊等遊戲，毋須學習複雜的程式便能完成。玩家現時已可預購，6月11日正式發售，下

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