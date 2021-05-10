Switch新作預購 玩遊戲學編程 行政人員版 2021/05/10 分享： 任天堂Switch近日推出一款寓學習於娛樂的遊戲，透過特殊的互動教學，逐步教導玩家如何利用編程製作遊戲，包括格鬥、賽車、射擊等遊戲，毋須學習複雜的程式便能完成。玩家現時已可預購，6月11日正式發售，下 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Windows內建防毒軟件存漏洞 產生千萬檔案 今日 Windows內建防毒軟件存漏洞 產生千萬檔案 SpaceX星艦試飛 第5次終成功着陸 2021/05/07 SpaceX星艦試飛 第5次終成功着陸 威廉王子凱特王妃 YouTube頻道速吸訂閱 2021/05/07 威廉王子凱特王妃 YouTube頻道速吸訂閱 Clubhouse全球下載量 4月逾92萬次減66% 2021/05/06 Clubhouse全球下載量 4月逾92萬次減66% 鈕扣電池存安全顧慮 澳Officeworks停售AirTag 2021/05/06 鈕扣電池存安全顧慮 澳Officeworks停售AirTag 任天堂 Switch 遊戲 遊戲平台 商業 科技行業 創新科技及應用 科技軟件 科技硬件 IT技術