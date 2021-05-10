多幢大廈放疫監 居民：檢疫如噩夢 陳肇始否認檢疫中心爆煲 疫情轉差或收緊 港聞版 2021/05/10 分享： 變種新冠病毒殺入本港社區，港府上月中起撤離涉事7幢大廈逾千戶居民檢疫21日，做法備受批評，當局上周五宣布放寬措施後，受影響居民終可陸續放「疫監」，改為多日強制檢測。其中太古康怡花園N座及荃灣荃威花園R ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 印度患男菲女友人 疑瞞行蹤今提堂 今日 印度患男菲女友人 疑瞞行蹤今提堂 專家：港核酸測試 可檢3常見變種毒 今日 專家：港核酸測試 可檢3常見變種毒 外傭接種擬與入職掛鈎 工會反對 今日 外傭接種擬與入職掛鈎 工會反對 丙肝藥「司美匹韋」 可遏新冠病毒 今日 丙肝藥「司美匹韋」 可遏新冠病毒 你可能感興趣 印度患男菲女友人 疑瞞行蹤今提堂 今日 01:00 印度患男菲女友人 疑瞞行蹤今提堂 專家：港核酸測試 可檢3常見變種毒 今日 01:00 專家：港核酸測試 可檢3常見變種毒 外傭接種擬與入職掛鈎 工會反對 今日 01:00 外傭接種擬與入職掛鈎 工會反對 疫情 衞生署 母親節 康怡花園 荃威花園 豪峰 銀行