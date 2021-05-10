變種新冠病毒殺入本港社區，港府上月中起撤離涉事7幢大廈逾千戶居民檢疫21日，做法備受批評，當局上周五宣布放寬措施後，受影響居民終可陸續放「疫監」，改為多日強制檢測。其中太古康怡花園N座及荃灣荃威花園R

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